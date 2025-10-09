ウエルシアが５日続伸、既存店伸長し上期営業利益は２１％増◇
ウエルシアホールディングス<3141.T>が５日続伸している。８日の取引終了後に発表した８月中間期連結決算が、売上高６７８７億９３００万円（前年同期比７．６％増）、営業利益２２８億９００万円（同２０．８％増）、純利益１５９億２３００万円（同３５．９％増）と大幅増益となったことが好感されている。
物販部門におけるプライベートブランド商品の拡販や、調剤部門における調剤併設店舗数の増加による処方箋受付枚数の増加などで、物販及び調剤合計の既存店売上高が前年同期比２．３％増と伸長したことに加えて、前期実施したＭ＆Ａによる効果も寄与。粗利率の改善及び販管費コントロールも奏功し増収増益となった。なお、ツルハホールディングス<3391.T>との経営統合を予定し、１１月２７日に上場廃止になる予定であることから、２６年２月期通期業績予想は発表していない。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
