タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、1/100アクションプラモデル「RMZ-014 レッドホーン ガイロスカラー」を10月8日より予約受付を開始した。発売は2026年5月下旬を予定し、価格は6,600円。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するガイロス帝国軍のスティラコサウルス型ゾイド「レッドホーン」を「リアライズモデルシリーズ」で立体化したもの。

1/100スケールのアクションプラモデルとなっており、力強いシルエットに存在感ある頭部造形が再現され、ガイロス帝国軍らしい深みのある赤色と黒のカラーリングが再現されている。

専用に設計された可動機構によって全身が可動し、砲撃や突進ポーズなどスティラコサウルス型ゾイド特有の様々なアクションポーズを取ることができる。

各部装備は旋回や角度調整が可能で、頭部・背部コックピットハッチの開閉ギミックも搭載。また、同スケールのパイロットフィギュア（一般兵士）が3体付属し、コックピットに搭乗させることもできる。

