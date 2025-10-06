「ぶっ殺してやろうかと…」人事の衝撃発言も？26卒内定式で報告された“ヤバい会社”の実態
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が公開した動画「【26卒】「これヤバい…？」内定式の感想を集めたら早くも怪しい会社がある件…」にて、2026年卒業予定の学生たちが体験した内定式のリアルな感想が多数寄せられた。配信者のさざえ氏が視聴者からのコメントを読み上げ、悲喜こもごものエピソードにツッコミを入れながら、社会人のリアルな一面を浮き彫りにした。
動画では、多種多様な内定式の実態が明らかに。「内定式、書類渡すだけの5秒で終わった」という秒速で終わる会社もあれば、「式の後食事会で計4時間でした」という長丁場の会社まで、その形式は様々。中には「飲み行こうぜ！って誘ったら1人は行こうぜってなったけど、他のみんなは帰るって感じで…」という切ない報告もあり、さざえ氏も思わず「ノリ悪いなあ！？」と本音を漏らした。
話題の中心となったのは、初めて顔を合わせる同期との人間模様だ。LINEを交換したところ、同期の1人の名前が「ハートむーハート」だったという報告には、他の視聴者から「夜のお店の名刺みたい」と秀逸なツッコミが。さざえ氏も「LINEって”その人”が出ますよね」と頷いた。さらに、「初対面の同期女さんにコミュ力低そう（笑）って言われて傷ついた」という悲しい体験談や、「ズームでしか話したことのない同期の男子に告白されて、速攻萎えてる新人女子がいた」といった恋愛トラブルまで、まさにカオスな状況が語られた。
動画のタイトルにもある通り、「これヤバい…？」と疑ってしまうような会社のエピソードも登場。ある視聴者からは、人事担当者が自社サイトの悪口を書いた人物に対し「「ぶっ56してやろうかと思った」と言ってて震えました」という衝撃の報告が。また、「卒業までに後輩一人以上会社に誘致してっていうのが課題でした」という、“ねずみ講”を彷彿とさせるような内定者課題も明かされ、コメント欄は騒然となった。
内定式という社会への第一歩で繰り広げられる、笑いあり、涙あり、そして少しの恐怖ありのリアルなエピソードを通じて、社会人生活の光と影が垣間見える内容となっている。
