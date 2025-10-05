ËãÀ¸¸µ¼óÁê¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¡È¾®Àô¿ä¤·¡É¤À¤Ã¤¿¡©¡¡¡ÖÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤òµÜºê¸¬²ð»á¿äÂ¬¡Ö¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¡Ê44¡Ë¤¬5Æü¡¢ABEMA¡ÖABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤ÎÇÔ°ø¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬¾®Àô»á¤òÂçÉý¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤Ï4Æü¸áÁ°¡¢¼«¤éÎ¨¤¤¤ëÇÉÈ¶Æâ¤Ë¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤¬¼ó°Ì¤Î¸õÊä¤ËÅê¤¸¤ë¡×¤È»Ø¼¨¡£¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤ËÉ¼¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ·èÁªÅêÉ¼¤ËÈ÷¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬µÜºê»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÁªµóÀï¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÀè½µ¤Î¡ËÌÚÍË¤°¤é¤¤¤«¤éÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½ôÀâ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÊý¤ÎÃæ¤Ç¾¡¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®ÀôÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼«Ì±ÅÞ¤Î²òÅÞÅªÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀÎ¡¢ÃæÁ¾º¬Âç·®°Ì¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡È¤â¤¦½ÅÄÃ¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¡£ËãÀ¸¡¦¿ûÀÚ¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤¿¤Á¤Î¡ÖÉâÂÎ©¤Ã¤¿¡×Æ°¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ»³»á¤â¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤½¤ì¤¬ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£µÜºê»á¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¿Ø±Ä¤¬´Ë¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£