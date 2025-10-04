「コーデ考えるの苦手」な人へ！【グローバルワーク】おしゃれママ店員の「お手本コーデ」

子育てや家事、仕事が大変で、毎日のコーデにまで気が回らない……。そんな女性は【グローバルワーク】のママ店員のコーデをぜひチェックして。今回「お手本コーデ」を紹介するおしゃれママ店員は、スタイルアップや大人可愛いコーデが人気の★しーちゃん★さんと、低身長・カジュアルコーデを得意とするcossyさん。頑張っている感がないのに、しっかりオシャレ見えする着こなしテクは必見。ぜひまるっと真似して、デイリールックをアップデートして。

楽チンもシャレ感もキープ！ 白ロンT × シャギーベストのゆるカジュアル

いつの時代も定番の白ロンT。もっとコーデの幅を広げるなら、最旬のシャギーベストを合わせるのがおすすめ。白 × ライトモカの淡い配色、シャギーのふわふわ感も相まってグッと女性らしい印象に。センタープレス入りのワイドパンツで動きやすさをキープしつつ、きちんと感もプラス。実はこのパンツ、公式オンラインストアによると、シワになりにくくお手入れが簡単というのもママに嬉しいポイント。ネックレスやアイウェアで視線を顔周りに集めれば、自然とスタイルアップも期待できます。

透かし編みセーター × 花柄プリーツスカートで作る軽やか秋コーデ

今季も流行中のシアーアイテムは、ぜひともスタンバイしておきたいところ。ママにおすすめなのが、オーバーサイズで楽に着られそうな透かし編みセーターです。セットのロンTとレイヤードするだけで、コーデに悩まずとも即着映え。細やかなプリーツの花柄ナロースカートと合わせて、きちんと感と華やかさをON。★しーちゃん★さんは「ストレッチがきいていてしっかり伸びるのでかなりイージー」とレコメンド。動きやすさと見た目の華やかさのバランスが取れた、日常使いにぴったりのママコーデです。

デザイントップスでサマ見え！ ボレロ × ジーンズで大人カジュアルに

スタイリングが苦手な人におすすめなのが、coosyさんが提案する「デザイン性しっかりのトップスで着映えコーデ」。華やかなジャガード素材のボレロは、手持ちのキャミやタンクに羽織るだけでグッとオシャレ感がアップしそう。着丈が短めなのでスタイルアップ効果も期待大。ボトムスに黒のデニムイージーパンツを合わせてボレロの甘さをダウン。ローファーやハンドバッグという上品小物を添えれば、お出かけや学校行事にもぴったりの大人カジュアルコーデが完成します。

旬のスウェットはオフショル × ロングスカート合わせで大人仕様に

今季も流行中のスウェットアイテム。着心地楽チンなので、ママにもファンは多そう。ダル着に見えずに女っぽく着こなすなら、襟ぐりが開きすぎないオフショルを選ぶのがおすすめ。肌見せをしてもスウェット特有のラフさがあるため、セクシーになりすぎずにヘルシーな雰囲気に。クラシカルなロングプリーツスカートを合わせれば、ママ友とのランチ会にもぴったりな褒められコーデに。

writer：小沢 鳴子