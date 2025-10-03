人気シェフの鳥羽周作氏（47）が自身のポッドキャスト「鳥羽周作のうまいはなし」で糖尿病の診断を受けていたことを明かした。

9月10日配信の第60回で「私、鳥羽周作、なんと、糖尿病になってしまいました」と激白。明るいトーンで「よくよく考えたら、半年前からなっていた可能性もありますからね。あんなしょっちゅう食べてたらなるよね、そら。遺伝もありますし」とぶっちゃけた。

さらに「よくその数字で出勤しているな、という異次元な超人なんで、復活はできると」と強調。「最近、ジュースとかアイスをやめているんですけど、体の調子はすこぶるいいです」と続けた。

同24日の第62回では続報を配信。「ついに毎日、糖尿病が測れる針で刺すやつをつけて、糖尿病で有名な先生に診てもらっている」と明かした。「食べたものと血糖値とか連動しているアプリがあって、先生が全部見られる。それでアドバイスをいただいたりして」と続け、「お腹にインスリンというのを注射して、毎日やっているんです」と“闘病生活”を赤裸々に明かした。

医師のおかげで「ネガティブな感じじゃない。炭酸水と水しか飲ませてもらえていないけど、炭酸水にライムをしぼって飲むのと、お水のセットで営業している。本当にジュース大好きだったけど、飲まなくてもよくなっていきている。どちらかというと疲れにくくなっている」と前向きに話していた。