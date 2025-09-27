群馬vs相模原 スタメン発表
[9.27 J3第29節](正田スタ)
※19:00開始
主審:Shungo Kikuchi
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 18 田中翔太
MF 20 下川太陽
MF 33 櫻井文陽
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 25 中野力瑠
MF 5 山口一真
MF 8 山内陸
MF 15 風間宏希
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 49 小竹知恩
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 20 山内琳太郎
DF 28 小笠原佳祐
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 10 中山陸
MF 16 高野遼
MF 22 福井和樹
MF 26 西久保駿介
FW 23 加藤拓己
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 7 河野諒祐
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 24 杉本蓮
MF 27 西山拓実
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
FW 80 高井和馬
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
