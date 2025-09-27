[9.27 J3第29節](正田スタ)

※19:00開始

主審:Shungo Kikuchi

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 18 田中翔太

MF 20 下川太陽

MF 33 櫻井文陽

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

FW 9 青木翔大

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 25 中野力瑠

MF 5 山口一真

MF 8 山内陸

MF 15 風間宏希

MF 27 藤村怜

MF 35 玉城大志

MF 49 小竹知恩

FW 38 小西宏登

監督

沖田優

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 20 山内琳太郎

DF 28 小笠原佳祐

DF 54 綿引康

MF 4 島川俊郎

MF 6 徳永裕大

MF 10 中山陸

MF 16 高野遼

MF 22 福井和樹

MF 26 西久保駿介

FW 23 加藤拓己

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 7 河野諒祐

DF 18 三鬼海

DF 36 中塩大貴

MF 24 杉本蓮

MF 27 西山拓実

FW 11 武藤雄樹

FW 14 高木彰人

FW 80 高井和馬

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト