この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が切り込む！『四半期開示は本当に必要なのか？長期志向と市場の透明性が両立しない条件とは』短期主義が招く不都合な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「四半期開示は本当に必要なのか？長期志向と市場の透明性が両立しない条件とは」で、実業家・マイキー佐野氏が、四半期ごとの開示が世界標準になった理由と、その明暗を一気にえぐった。佐野氏は「そもそもなんで四半期ごとに出てくるのか」という疑問から出発し、誰も触れない根っこを抉るように論点を並べる。



起点は歴史だ。1929年の世界恐慌で市場は信用を失い、米国は1933年の証券法と1934年の証券取引法で開示義務を強化した。これが国際慣行の土台になり、日本も2006年の金融商品取引法改正で四半期開示を義務化した。表向きの理屈は明快だ。投資家保護、透明性、価格形成の精度向上である。



だが現実は整然としない。上場企業数は先進国で減少傾向が濃く、逆行気味に増やしてきたのは日本だけという指摘がある。上場は時に“トロフィー化”し、実務では四半期対応が重荷になる。JPMorganのジェイミー・ダイモンやBerkshire Hathawayのウォーレン・バフェットが頻度見直しを主張した理由は、ここにある。



開示を維持する利点は強い。情報の非対称性を縮め、流動性と信頼を支える。一方、頻度を下げる利点も無視できない。コンプライアンスの負担を軽くし、短期ノイズを減らし、長期志向の投資家を呼び込める。実務調査では、四半期目標のために価値あるプロジェクトを先送りしたCFOが約78％というデータも示される。



条件が絡み合うのはここだ。頻度を下げれば長期戦略は走りやすくなるが、同時に情報の非対称性が拡大し、Bid-Ask Spreadは広がりやすい。資本コスト上昇の実証もある。長期志向と透明性は、投資家の成熟度とガバナンス設計次第でしか両立しない。だからこそ佐野氏は、四半期の詳細は簡素化しつつ、KPIやESGなど長期指標を前面に出す「ハイブリッド方式」への再設計を提案する。



結論は一刀両断ではない。情報量の多さは判断を助けるが、短期志向が市場を荒らす現実は消えない。鍵は、投資家と経営の学習だ。四半期という“リズム”を、長期価値に向けてチューニングできるかどうかで勝負は決まる。深い論点の組み立てと具体例の語り口は、動画で確認した方が速い。本編は、四半期開示の運用を見直したい経営者と投資家にとっても有用な指針となるはずだ。