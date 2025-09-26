お笑い芸人でか美ちゃん（34歳）が、夫でお笑い芸人のサツマカワRPG（34歳）とのレスの理由について、衝撃の告白をした。

【映像】「結構違う」カツラを外した夫・サツマカワRPGの姿

9月26日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、夫婦がラブホテルで本音を語る企画に、サツマカワRPGとでか美ちゃん夫妻が登場した。

でか美ちゃんは「夫婦のスキンシップの回数が全然ないのが私のせいなんで」と、レスの原因が自分にあることを認めた上で、「あなたからは絶対に（話題にしない）」と、サツマカワRPGが言い出せずにいる状況を指摘。

事前インタビューでサツマカワRPGは「レスなんです。僕が断られてこの1年で1、2回とか。（理由が）わかんないんですよ。言ってよって思います」と本音を吐露。「当時読み漁ったっすね、そういう記事の『レスの原因とは』みたいなやつ」と、解決策を探していたことも明かした。

でか美ちゃんは「私が気づいてないだけかもしんないけど、その問題解決へのアプローチを私にはそんなしてこないでいてくれてたよね。多分気使って」と、サツマカワRPGの気遣いを感じていたようだ。

サツマカワRPGが見ていた記事には「妻を旅行に連れてってみよう」「ホテルに連れて行ってみよう」「コスプレをしてみよう」などの解決法が書かれていたという。

するとでか美ちゃんは「その記事にさ。なんか今、4つぐらい出たじゃん解決方法。その5つ目にさ『カツラをつけっぱなしにしてみよう』ってなかった？」と、予想外の発言。「この勢いで言うしかない。ごめん」と、レスの原因がサツマカワRPGのカツラにあることを示唆した。

でか美ちゃんは「別に、外した姿もかっこいいと思ってるんですよ。本当にそう。かっこいいっていうか、もう可愛いって感じ。可愛い。おっきい赤ちゃんみたい。可愛い」と、夫の髪なし姿を肯定。

しかし「でもそのおっきい赤ちゃんは性的に見れないじゃん。赤ちゃんなんだっていう。その世話をしてあげる対象みたいな風に感じる」と、カツラを外した夫を「性的対象」として見られない本音を吐露した。

これにサツマカワRPGは「喜んでつけに行くよ！それは！そんなのは喜んでつけに！俺は」と即答。稲田も「（カツラあるとないとでは）結構違いますもんね。多分電気消しても違い違うなって」と共感すると、ぺえも「そうだね。正直15分もすれば（暗闇でも）目慣れてくるよね」と同意した。