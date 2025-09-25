「転売ヤーは苦しむべき」メルカリ規約大幅改定で界隈激震！Uber配達員目線で語る転売終了の衝撃
デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「マクドナルドに群がる転売ヤーが今後完全消滅？メルカリの規約変更が大きな話題に」と題し、メルカリが発表した新たな規約変更について詳細に語った。転売屋問題やデリバリー業界への影響、さらには今後の転売動向について、独自の視点で解説している。
レクター氏は冒頭、「メルカリが事業利用を禁止し、10月22日から事業者は『メルカリShops』へ移行しなければならなくなった」と説明。事業利用には確定申告証明書等の提出が必要で、「転売ヤーとかって確定申告してない人が多いじゃないですか。だからもうこの時点で弾かれる」と一刀両断した。
さらに規約違反の場合、「アカウント凍結や売上没収などの対応」も明記されており、「これ積んでますよね」と転売環境の激変に言及した。規約変更の背景については、「政府やユーザーからの転売対策圧力なんではないか」と推測。Switch2やマクドナルドのポケモンカードの抽選混乱についても「Switch2の抽選に何回も外れまして、メルカリを見てみると売られてる。転売ヤーに関してはすごい憤りを覚えていたんですよ」と苦い経験を吐露した。
対策後の転売減少については「メルカリShopsへの移行が必須、アカウントやツール利用の検知強化、出所証明義務化などで“こういうのが減るだけでもやっぱだいぶ変わりますよね”」と実感を込めて解説。ただし、「完全に撲滅できるってわけではない」とも警鐘を鳴らしている。
今後転売ヤーが他プラットフォームに移る可能性についても「ラクマに移行する転売ヤーもいるだろうが、そこに圧力がかかれば時間の問題」と指摘。また、「フードデリバリー配達員に流れる可能性もゼロではないが、“定着するのは難しいんじゃないかな”」と語り、今後の動向に注目した。
一方で自らの配達員としての視点から、「転売ヤーが押し寄せたことでUber Eatsで時給2744円稼げた」という実例も挙げ、「転売ヤーがいなくなることで恩恵が減る配達員もいるかも」と本音を明かした。
最後に、「私は転売ヤーは本当に嫌いなんですね。だから転売ヤーが少しでも苦しむなら、稼ぎの機会が減るにしても全然いい」と述べ、視聴者に「メルカリの規制についてどう感じたか」を問いかけて締めくくった。
