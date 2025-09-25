会計時、彼氏が「ブラックカード」を使っていた！ 年会費が「10万円以上」かかると聞いたことがありますが、高収入ということですか？
ブラックカードの年会費はどのくらい？
クレジットカードの中でも、最上位に位置づけられているのがブラックカードです。一般カードからゴールド、さらにプラチナと上がっていきますが、そのさらに上にあるステータス性の高いカードとなります。
ブラックカードの年会費はカード会社によって変わり、相場は表1の通りです。
表1
※筆者作成
このように、発行会社によって年会費には幅があり、数万円から10万円を超えるケースまでさまざまです。10万円以上の年会費を設定しているカードは、所有するだけでステータスの高さを感じさせるでしょう。
ブラックカードを持つためには？
ブラックカードは誰でも申し込めるカードではなく、多くの場合インビテーション（招待）が必要です。これは、カード会社が一定の条件を満たした利用者だけに送る特別な案内で、ゴールドカードやプラチナカードを継続して利用している人が対象となりやすいです。
インビテーションを受けるための明確な基準は公表されていません。しかし、一般的に共通しているのは「安定した収入」「高額かつ継続的なカード利用」「支払い遅延がない信用履歴」といった条件を満たしていることです。
つまり、年収や雇用形態、勤続年数、カードの利用状況などを通じて信用できる顧客と判断される必要があります。
ただし、ブラックカードは必ずしも「年収が〇〇万円以上でなければ持てない」という単純なものではありません。年収数千万円クラスでなくとも、年間の利用額が大きければインビテーションが届く可能性は十分あります。
結論として、ブラックカードを持つ人は高収入のケースが多いといえますが、それ以上に年間の利用額が多い、支払い遅延がないなどを重要なポイントとしているのが実態と考えられます。
つまり、ブラックカードは収入の高さだけでなく、継続して大きな金額を安心して任せられる信用力の象徴といえるでしょう。
ブラックカードで受けられるサービス
ブラックカードを手にすると、一般的なカードでは体験できない特典が数多く用意されています。旅行や日常生活をワンランク引き上げてくれる特別なサービスが付帯しており、会員限定の優遇を享受できるのが魅力です。具体的には以下のような特典があります。
●24時間365日対応のコンシェルジュサービス
●高級レストランやホテルの優待プラン
●国内外の空港ラウンジの無料利用
●手厚い付帯保険（海外・国内旅行保険など）
●映画館や美術館などのチケット提供や会員限定プレゼント
このように、ブラックカードは単に支払い手段としての役割を超え、所有者のライフスタイル全体をサポートしてくれるカードといえるでしょう。
利用できるサービスは多岐にわたり、特別感や安心感を重視する人にとって大きな魅力となります。
ブラックカードを持っている人は高収入の可能性がある
ブラックカードは、数あるクレジットカードの中でも最高峰のステータスを誇り、年会費は数万円から10万円を超えるものまで幅広く存在します。入手にはインビテーションが必要となるケースが多く、安定した収入や高額な利用実績、支払い遅延のない信用履歴などが重要な条件です。
そのため、所有者は高収入である可能性が高いものの、単純に年収だけで判断できるわけではなく、利用額や信用力も大きな要素となります。
さらに、ブラックカードにはコンシェルジュサービスや空港ラウンジ、ホテル優待など多彩な特典が備わっており、持つ人の生活をより豊かにする存在です。つまり、ブラックカードは収入と信用の両面を兼ね備えた人だけが手にできる、特別な1枚といえるでしょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー