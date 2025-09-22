映画ランキング：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』初登場1位 7位『宝島』8位『ひゃくえむ。』ランクイン
最新の全国映画動員ランキング（9月19日〜21日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末3日間で動員80万7000人、興行収入12億5100万円をあげ初登場1位を飾った。
原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破し、現在も連載中の鬼才・藤本タツキによる人気コミック。2022年にTVアニメが放送され、国内だけでなく世界中で高い評価を獲得する中、連載当時から熱狂的な人気を博したエピソード“レゼ篇”を映画化した。TVアニメ版に引き続きMAPPAがアニメーション制作、TVアニメ版でアクションディレクターを担当した吉原達矢が監督を務める。TVアニメ版のオープニングテーマを手掛けた米津玄師が主題歌を手がけ、エンディングテーマでは米津と宇多田ヒカルがコラボレーションしているのも話題となっている。
公開から9週連続で1位に君臨していた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、週末3日間で動員39万人、興収6億4500万円をあげ2位となった。累計成績は、動員2362万人、興収340億円を超えている。
公開から4週目を迎えた『８番出口』は週末3日間で動員23万7000人、興収3億4000万円をあげ先週に続いて3位の座をキープした。推計では動員261万人、興収37億円を突破している。
先週2位でスタートを切った『ブラック・ショーマン』は週末3日間で動員19万8000人、興収2億8000万円をあげ4位にランクイン。
新作では、戦後の沖縄で混沌とした時代を全力で駆け抜けた“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの姿を描き、第160回直木賞を受賞した真藤順丈の小説を映画化した『宝島』が週末3日間で動員11万4000人、興収1億5600万円をあげ7位に初登場。「るろうに剣心」シリーズの大友啓史が監督を務め、主演の妻夫木聡をはじめ、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太ら日本映画界を牽引する豪華俳優陣が集結した。
8位に新作『ひゃくえむ。』がランクイン。『チ。 地球の運動について』が話題の漫画家・魚豊の連載デビュー作で、陸上競技の世界で100メートル走に魅せられた者たちの狂気と情熱を描く。監督は岩井澤健治。声の出演は松坂桃李、染谷将太ほか。
既存作品では、5位をキープした 『国宝』が、累計で動員1050万人、興収148億円を突破した。
■全国映画動員ランキングトップ10（9月19日〜21日）
1（NEW）劇場版 チェンソーマン レゼ篇（公開週1）
2（1↓）劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来（10）
3（3→）８番出口（4）
4（2↓）ブラック・ショーマン（2）
5（5→）国宝（16）
6（4↓）映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！（2）
7（NEW）宝島（1）
8（NEW）ひゃくえむ。（1）
9（8↓）カラダ探し THE LAST NIGHT（3）
10（7↓）劇場版 TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション（8）
※11（6↓）ベートーヴェン捏造（2）
