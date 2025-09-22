くるくる回って、みんな笑顔。涼しさ広がる【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
すりガラスの器で、秋の夜長に涼を味わう。【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場!
パール金属のそうめん流し器は、家族や友人と囲んで使える2〜4人用サイズ。セット時のサイズは約幅46.5×奥行31.5×高さ11センチメートル、重量は約1.3キログラムと安定感がありながら持ち運びにも適している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
電源は単1形アルカリ乾電池2本（別売）を使用するコードレス設計で、屋内はもちろん、バルコニーやキャンプなどの屋外でも気軽に楽しめる。連続使用時間は約60分で、食事のひとときをしっかりサポート。
→【アイテム詳細を見る】
桶や駆動部、薬味入れには耐熱温度80度のABS樹脂を採用し、安心して使用できる仕様。器の中で回るそうめんが涼感を演出し、夏の食卓にひと味違う楽しさを添える。
→【アイテム詳細を見る】
家族で囲む、涼しくて美味しい夏の時間。 流しそうめんが、季節の思い出になる。
すりガラスの器で、秋の夜長に涼を味わう。【パール金属】のそうめん流し器がAmazonに登場!
パール金属のそうめん流し器は、家族や友人と囲んで使える2〜4人用サイズ。セット時のサイズは約幅46.5×奥行31.5×高さ11センチメートル、重量は約1.3キログラムと安定感がありながら持ち運びにも適している。
→【アイテム詳細を見る】
電源は単1形アルカリ乾電池2本（別売）を使用するコードレス設計で、屋内はもちろん、バルコニーやキャンプなどの屋外でも気軽に楽しめる。連続使用時間は約60分で、食事のひとときをしっかりサポート。
→【アイテム詳細を見る】
桶や駆動部、薬味入れには耐熱温度80度のABS樹脂を採用し、安心して使用できる仕様。器の中で回るそうめんが涼感を演出し、夏の食卓にひと味違う楽しさを添える。
→【アイテム詳細を見る】
家族で囲む、涼しくて美味しい夏の時間。 流しそうめんが、季節の思い出になる。