¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¼ñ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÃíÌÜ¤Î4¿ÍÁÈ¡ª½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼
½ãÎõ¤Î¼ò°æ°ì·½¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×È¯¤Î4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥â¥Ê¥¡£¸ÄÀË¤«¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÂçÀ¹¶·¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£4·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤ÎÄ°¤¤É¤³¤í¤Ï¡©
¤¸¤ó
¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¦¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£Ê¿À®½é´ü¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Î²»¤äÀïÂâ¥â¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎA¥á¥í¤Ê¤É²»³Ú¤â²Î»ì¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¡£µ¤¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËºÇ¯²ñÍÑ¤Ëº£¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤ª¥è¥Í
¡Ø¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¤Ï¸å¤Ç²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¶Ê¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¼ò°æ¤µ¤ó¤â¸À¤¦¤Û¤É¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¡£³§¤µ¤ó¤â¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥±¥ó¥±¥ó
¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼ò°æ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ø¥é¥Õ¤Ë·Ú¤¯²Î¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¹Ô¤¤¹¤®¤ë¤ÈÄ°¤¼ê¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥«¥¤Jr.
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥â¥Ê¥¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ëà¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡ª〞¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¸¤ó
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÂÎ¤Î¶Ê¤Ï°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¥Ô¥¢¥Î¤ÇÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀ°¤Ã¤¿´é¤È¤×¤¯¤Ã¤È¤·¤¿¿°¡£¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª
¤ª¥è¥Í
¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î28ºÐ¡¢¥«¥ï¥¤¥¤·Ï¸ÄÀ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹♡ Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²¿¤Ç¤â¥Ï¥â¤ì¤ë¤Ê¤É²Î¤¬¶¯¤ß¡£¥â¥Ê¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Ê¤³¤È¡ª ¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥±¥ó¥±¥ó
¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÌÜ¤È¼«Á³¤Ê¾Ð´é¡£¤Ç¤â¡¢´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡¢¡ÖµõÌµ¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£Á´Ç¯ÎðÁØ¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥µ¥«¥¤Jr.
¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¯¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¤µÙ¤áÅªÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óÅª¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
information¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù
¥µ¥Ó¤¬¼ª¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ù¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤¬°Û¤Ê¤ëA¥¿¥¤¥×¡Ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡×¼ýÏ¿¡Ë¤È¡¢B¥¿¥¤¥×¡Ê¡Ö¤Í¤¬¤¤¡×¼ýÏ¿¡Ë¤Î2¼ï¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³Æ \1,550¡ÊÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¥â¥Ê¥
¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð33ºÐ¡£¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¤¿¤Á¡×¤«¤éÌ¿Ì¾¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¡£¤¸¤ó
1987Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù2nd¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¡£¤ª¥è¥Í
1997Ç¯8·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£²ñ¼Ò°÷À¸³èÃæ¡¢¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÊç½¸¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ±þÊç¤ò·è°Õ¡£¥±¥ó¥±¥ó
1996Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ØÆ°ÊªÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥µ¥«¥¤Jr.
1988Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£½Ð¿È¡£¿·Â´¤ÇÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡¢ºÆ³«È¯¤òÃ´Åö¡£°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£