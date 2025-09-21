[9.21 J3第28節](ピカスタ)

※16:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 7 江口直生

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 24 上野輝人

MF 33 河上将平

MF 40 西丸道人

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 5 小松拓幹

DF 35 左合修土

MF 10 川西翔太

MF 13 前川大河

MF 21 ノ・スンギ

FW 11 エドゥアルド

FW 23 岩岸宗志

FW 88 松本孝平

監督

金鍾成

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 20 山内琳太郎

DF 54 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 7 河野諒祐

MF 8 大迫塁

MF 10 中山陸

MF 22 福井和樹

MF 97 藤沼拓夢

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 5 田代真一

DF 16 高野遼

DF 26 西久保駿介

MF 24 杉本蓮

MF 25 田中陸

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト