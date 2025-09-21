讃岐vs相模原 スタメン発表
[9.21 J3第28節](ピカスタ)
※16:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 33 河上将平
MF 40 西丸道人
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 5 小松拓幹
DF 35 左合修土
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 21 ノ・スンギ
FW 11 エドゥアルド
FW 23 岩岸宗志
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 8 大迫塁
MF 10 中山陸
MF 22 福井和樹
MF 97 藤沼拓夢
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 5 田代真一
DF 16 高野遼
DF 26 西久保駿介
MF 24 杉本蓮
MF 25 田中陸
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
