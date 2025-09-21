東京世界陸上

陸上の世界選手権東京大会第8日が20日に行われた。国立競技場発着コースの男子20キロ競歩で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）がレース途中に結婚指輪を落として紛失。大きな話題になったが、一夜明けた21日、指輪の有力な拾得情報がブラジル代表に寄せられたという。

大きな話題となった結婚指輪騒動が進展した。

終盤、驚異的なスパートで金メダルを獲得したボンフィム。スタート時は左手薬指にあった指輪がゴール時にはなかった。レース途中に紛失したことを3キロ付近で気づいたという。「金メダルを取ったら妻が怒れないと思って告白したんだ」と、勇気を持って夫人に打ち明けた。

国立競技場をスタートし、明治神宮外苑のイチョウ並木などを巡る1周1キロの周回コースを18周するレース。そのどこかで落としたとみられる。沿道には多くのファンが詰めかけており、レース後の取材では「助けてください」と観戦していたファンらに捜索の協力を呼びかけた。

夜に行われた表彰式に出席したボンフィム。しかし、表彰台で首に提げた金メダルをかむポーズをした左手の薬指に指輪はなし。「まだ戻ってきてないんだ。助けが必要だよ」と明かした。21日夜に帰国予定で「それまでに何とか見つかってほしい」と祈るように話していた。

一夜明けた21日、ブラジルメディア「バンドスポーツ」が代表広報に確認したところによると、指輪の有力な拾得情報が寄せられた。これからブラジル代表の宿舎に届けられる。ボンフィムは今夜帰国するため、本人に確認が取れれば、スタッフがブラジルに持ち帰る予定だ。



（THE ANSWER編集部）