「なんじゃこりゃ!?」「バケモン」J2で生まれた自陣からのスーパーゴールが話題に
カターレ富山のMF布施谷翔が20日のJ2第30節V・ファーレン長崎戦(△1-1)で決めた超ロングシュートが話題となっている。
衝撃のゴラッソが生まれたのは、スコアレスで迎えた前半34分だった。左ウイングバックの布施谷は自陣でボールを奪うと、間髪をいれずに右足でシュート。強烈な弾道でゴールへ向かったボールは、戻りながらジャンプした名手GK後藤雅明を越えてネットを揺らした。
Jリーグ公式X(旧ツイッター/@J_League)は「驚愕の超ロングシュート!」と題し、得点シーンの動画を投稿。「これはすごい」「やっっっっっば」「なんじゃこりゃ!?」「半端ない」「バケモンシュート」「エグい」「とんでもねぇの決めたな!」「イケメンでこんなシュート出来るとか反則やん」「J2のベストゴール候補」と驚きや称賛の声が相次いだ。
布施谷は2023年に国士舘大からFC町田ゼルビアへ入団し、昨季から期限付き移籍で富山に所属。21日の25歳の誕生日を1日早く祝うスーパーゴールとなった。
なお、試合はホームの長崎が終了間際にMFマテウス・ジェズスのゴールで追いつき、1-1のドロー。降格圏内19位の富山は連敗こそ4で止めたものの、8試合勝ちなし(2分6敗)となった。
Miracle— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 20, 2025
月間最優秀ゴールに名乗り
布施谷翔 超ロングシュートが炸裂
明治安田J2第30節
長崎×富山
#DAZN 見逃し配信中#Jみようぜ #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/3QVAJO89MT