金沢vs松本 スタメン発表
[9.20 J3第28節](ゴースタ)
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 平智広
MF 15 西谷優希
MF 24 西谷和希
MF 26 村田迅
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
FW 49 大澤朋也
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 25 小島雅也
MF 14 石原崇兆
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
監督
辻田真輝
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 17 山本龍平
DF 19 杉田隼
DF 40 樋口大輝
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
MF 18 大橋尚志
MF 20 前田陸王
MF 23 滝裕太
MF 25 川上航立
MF 36 松村厳
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
