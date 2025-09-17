¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¿·¥¥ã¥é¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¡õPV¤ªÈäÏªÌÜ¡ª
¡ÊC¡Ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¡Ø¤á¤¾¤ó°ì¹ï¡Ù¡Ø¸¤Ìëºµ¡Ù¡Ø¶³¦¤ÎRINNE¡Ù¡ØMAO¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤â¤Ä¡¢¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤¬´°Á´¿·ºîÅª¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ë¤Æ1987Ç¯36¹æ¡Á1996Ç¯12¹æ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ªÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£
Êª¸ì¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¡¦Áá²µ½÷¸¼ÇÏ¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍðÇÏ¤¬Å·Æ»²È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¥Ñ¥ó¥À¤È¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¡ª¡©
ÍðÇÏ¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤Î½¤¹Ô¤ÎËö¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¡¢¤ªÅò¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÃË¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÍðÇÏ¤¿¤Á¤¬¼þ°Ï¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ»þ¡¹Îø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢º£¤Ê¤ªÁ´¤¯¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡¢Å·²¼ÌµÅ¨¤Î³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
2024Ç¯10·î¤è¤ê¡¢´°Á´¿·ºîÅª¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¤Ï¡¢2025Ç¯10·î4Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü24¡§55¡ÁÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºîÂè2´ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡ª
º£²ó¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæÉ÷¤ÎÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿1Ëç¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï´é¤ò¶á¤Å¤±¤¿ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Âè2´ü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸¤ä¤¤¤«¤Ë¡©¡¡¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤é¤ó¤Þ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢ÎÉ²ç¡¢¶åÇ½¡¢¸¼ÇÏ¡Ê¥Ñ¥ó¥À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè2´ü¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¥à¡¼¥¹¡¢±¦µþ¡¢È¬ÊõÀÆ¡¢¥³¥í¥ó¡¢¸ÞÀ£Å£¤Î»Ñ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡Ê@ranma_pr¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âè2´ü¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO ¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡ª¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè2ÃÆPV¤â¸ø³«¡ª
º£²ó¤ÎPV¤Ç¤Ï¡¢Âè2´ü¤ÇÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤Î2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë ¡É¥É¥¿¥Ð¥¿³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡É ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢Âè2´ü¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¤Ë¤è¤ëÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ø¥¦¥©¡¼¥¢¥¤¥Ë¡¼¡Ù¤Î²»¸»¤¬ËÜ±ÇÁüÆâ¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤ò¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¡õWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¦¤§¤Ö¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎÈÏ°Ï¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤¬°ìµóÌµÎÁ³«Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤«¤é»ëÄ°¤·¤Æ¤âÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¿¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÏÂÅÄ·°¤¬ºîÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ëBGM¤òÁ´44¶Ê¼ýÏ¿¡£
ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡¦ano¡Øµöº§¤Ã¤¤å¤ó¡Ù¤È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ ¤ê¤ê¤¢¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè1´üBlu-ray¡õDVD¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤âÅþÃå¡£
»Ñ¸«¡¢Å¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼»îÄ°Æ°²è¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±§ÅÄ¹ÝÇ·²ð´ÆÆÄ¤¬ÄÉ²Ã½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢PV¤Ë¸¶ºîÌ¡²èÌµÎÁ³«Êü¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯etc...¤È¿·Ãå¾ðÊó¥â¥ê¥â¥ê¤ÎËÜºî¡£¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÂè2´ü¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊC¡Ë¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ