この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

自分の待ち牌が、なぜかピタリと止められてしまう…。それは、あなたの捨て牌が、あまりにも素直すぎて、相手にかなり読み切られているからかもしれない。もし、捨て牌をわずかに工夫するだけで、相手の目を欺き、本来なら出てこないはずのアガリ牌を引き出すことができる「迷彩」という高等戦術があるとしたら、上手く使ってみたくないだろうか？



YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】知ってると差がつく！迷彩を使ってアガリを増やすコツ」では、まさにそのアガリ率を劇的に向上させる「迷彩」の使いどころと、その思考法が徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。



迷彩とは何か？ーーー。

まず動画で解説されるのは、迷彩の基本的な考え方だ。迷彩とは、敵の目をごまかすために航空機や戦車などに不規則な彩色を施して他と区別がつかないようにするということだが、麻雀でいう迷彩とは、自分の本当の待ちとは関係ない情報を捨て牌で意図的に見せることで、相手の読みをズラし、アガリ牌を油断して切らせるための戦術である。もちろん、自分の受け入れ枚数を減らすといったデメリットも存在する。しかし、そのリスクを上回るリターンが期待できる、限定的な状況で使うことで、迷彩は最強の武器となるのだ。



迷彩が輝く使い所のパターンーーー。

動画では、実践で有効な迷彩パターンが紹介される。



◯パターン１：筋になるように打つ迷彩

・手牌の例：12678m22299p455s

・状況：ここに9mを持ってきたとして何を切るか

・ポイント：ここは6mを切って後にペン3m受けになった時にアガりやすくしたい所だ。このように最終形を考慮した上で、その筋に当たる牌を切る思考は大切になる。またここで使う時の注意点は、この手が9pのヘッドがあることでタンヤオにならないという所もポイントだ。さらには先手を取れなかった際に6mより安全な9mが手の中に残るポイントも評価できる。一方で、赤5mを使えなくデメリットもあったりする。こういった見極めは巡目との兼ね合いになったりもするが基本的には出アガりしやすいよう思考しておくことが大切になる。



◯パターン２：混一色の気配を消す迷彩

・手牌の例：12345p9s西北北発発中中

・状況：ここに9pを持ってきたとして何を切るか

・ポイント：ここは9pか西を切りたい所だ。混一色のため不要な9sを切りたくなるだろうが、既にブロックが足りていることが重要なポイントだ。ここで9p周りにくっつく、西が縦に重なることも嬉しくないことはないが現状の手牌のままでもアガりに行くためのブロックは揃っている。そうであれば、少しでも混一色をごまかせるよう9sを残しておきたい。聴牌時に手から9sが出るのと9pや西が出るのとではアガり率は大きく変わってくるためである。また動画内でも触れているが、9sの安全度に関しても触れられているため是非本編を確認してみてほしい。



知識を迷彩服として身に纏えーーー。

迷彩は、ただ闇雲に使えばいいというものではない。自分の手牌の状況、相手のレベルを見極め、デメリットが少ない場面で使うことで、初めてその真価を発揮する。しかし、この引き出しを持っているか否かが、あなたのアガリ率を大きく左右することは間違いないだろう。ぜひ動画本編で、さらに多くの迷彩パターンとその使いどころを学び、あなたの攻撃に新たな一面を加えてほしい。