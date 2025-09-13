猫がおもちゃに夢中になるとき、普段は立っている耳が思いきり横に広がってしまい、思わぬキャラクターを連想させることがあります。今回紹介するのは、人気映画「スター・ウォーズ」に登場するキャラクターそっくりな猫ちゃんです。

投稿はThreadsにて、9万回以上表示。いいね数は9000件を超えたそうです。Threadsユーザーたちからは、「めっちゃ可愛いです」「胸キュンしてしまった」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：猫じゃらしで遊んでいたら、黒猫の『耳』が…】

耳が横にぺたんとなった猫ちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「meg.k」さん。

事の発端は、飼い主さんが飼っている黒猫ちゃんと遊んでいるときの出来事。猫じゃらしに全集中し、耳が真横にぺたんと倒れてしまった黒猫ちゃん。普段はピンと立っている耳が、見事なまでに横向きになったそうです。

そのお耳は、映画ファンおなじみの『スター・ウォーズ』に登場するキャラクター「ヨーダ」を彷彿とさせたとのこと。たしかに、この耳の垂れ具合…ヨーダそっくりですよね。

白いかごの中にちょこんと収まっているだけでも十分かわいいのに、そこに加わる「ヨーダ耳」。表情の真剣さとあいまって、悶絶級の可愛さです。

ヨーダになった黒猫ちゃんはSNSで話題に！

ヨーダみたいに耳がぺたんとなった黒猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「想像の3倍ほどベビーヨーダすぎて笑いました」「ヨーダより何千倍もかわいいやんけ！」「リアルヨーダ様！キュート」などの声が多く寄せられていました。どうやらヨーダ耳な黒猫ちゃんに多くの方が、心癒されたようですね。

Threadsアカウント「meg.k」では、黒猫のもんちゃん、みみちゃんとの微笑ましい日常の様子などが投稿されています。可愛い黒猫たちが暮らしている姿は、何時間でも眺めていられます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「meg.k」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。