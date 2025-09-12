¹À¥¤¹¤º¡¢ÂçÃÀ¸ª¸«¤»¥É¥ì¥¹»Ñ¡È¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¡É¤¬Àª¤¤¤Ê¤¯¤¹¤Ê¤«¡Ö¸òºÝ¡õÇË¶É¡×ÊóÆ»¸å¤âÂ³¤¯Ìö¿Ê¤Ö¤ê
¡¡9·î9Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ç¤Ï¡¢19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¤ì¤¿¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤¤ï´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤À¡£
¡Ö¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹À¥¤µ¤ó¤ä·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤µ¤ó¤Ê¤É±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó60Ì¾¤¬¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤â¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¡¢¸«¤è¤¦¤È¿ô½½¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹À¥¤µ¤ó¤â¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ë³°¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¼ê¤ò¿¶¤ê¡Ø¤¹¤º¤Á¤ã¤ó!¡Ù¤È¤¤¤¦´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥µ¥¤¥óÂÐ±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¡¢²ñÏÃ¤Ç¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¡¡ÂçÃÀ¤Ë¸ª¤¬³«¤¤¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¹õÈ±¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¹À¥¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçËþÂ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÌö¿Ê¤ò¤³¤¦É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤Ï¡¢5Æü¤Ë¤â¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï4ËÜ¤â¤Î½Ð±é±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±Ç¯Âå½÷Í¥¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¤È2024Ç¯5·î¤Ë¡¢¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î±¦¼êÌô»Ø¤Ë¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤ë¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢·ëº§¤â¶á¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯3·î¤Î¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¡¢2024Ç¯½©¤´¤í¤ËÇË¶É¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤È¤â¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¸òºÝ¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢ÇË¶ÉÊóÆ»¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤¬¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç®°¦¤ò·Ð¤Æ¤â¹â¤¤¹¥´¶ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ë¡È¥é¥¤¥Ð¥ë½÷Í¥¡É¤ËÂç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¤È¡¢¤³¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£4·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ïºä¸ý·òÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î¥É¥í¾Â»°³Ñ´Ø·¸¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹À¥¤µ¤ó¤ËÇ÷¤ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤â¡¢½Ð±é¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¡¹¤ÈÄã»ëÄ°Î¨¤ËÄÀ¤ß¡¢Àª¤¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¹À¥¤µ¤ó¤Î¡È¤Ò¤È¤ê¾¡¤Á¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£