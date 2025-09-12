FC大阪、暫定指揮の藪田光教氏が監督に正式就任「J2に昇格することを目標に全力で」
FC大阪は11日、暫定的に指揮を執っていた藪田光教ヘッドコーチが監督に正式就任すると発表した。
クラブは8月31日に大嶽直人監督との契約解除を発表し、藪田ヘッドコーチが暫定監督を務めることを伝えていた。今月7日の新体制初陣は1-2でツエーゲン金沢に敗れ、4位に位置するも1分3敗の4試合未勝利となっている。
藪田監督はクラブを通じて「チームとしてJ2に昇格することを目標に全力でやって行きます。自分の出来ることは微力で限られていますが、チーム全員で協力すればこの目標を達成出来ると信じています。目標を達成するためには、サポーターの皆さんの協力も必要です。引き続き熱い声援をよろしくお願いします」とコメントしている。
