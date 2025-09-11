【13インチ高性能タブレット】これはすごいですね！13インチでSnapdragon 7+ Gen 3搭載の 「Alldocube Ultra Pad」は、間違いなく買いの一台ですよ！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『【13インチ高性能タブレット】これはすごいですね！13インチでSnapdragon 7+ Gen 3搭載の 「Alldocube Ultra Pad」は、間違いなく買いの一台ですよ！』で、IT・ビジネス書作家・戸田覚氏が話題の最新タブレットを徹底レビューした。動画冒頭に「オールドキューブからすっごいタブレット出ました。13インチで高性能。これはほんとすごい、額縁の細さだけで、うおー!という感じなんで、ぜひご覧ください」と語り、手に取った端末のクオリティの高さに驚きを隠せない様子を披露した。
本体は13インチの大画面ながら極細の額縁設計で、実際に手に持つとコンパクトに感じると説明。IPS液晶の2.8K（2880×1840）ディスプレイは「めちゃめちゃ綺麗」とし、144Hz駆動や700ニットの高輝度にも注目。「IPSなので視野角も広くて、非常にディスプレイにも価値ある」という点を強調した。また、Snapdragon 7 Gen3搭載による圧倒的なベンチマークスコアや、12GBメモリー（仮想6GBで最大18GB）＋256GBストレージ、Bluetooth5.4やWi-Fi6といった現代的なスペックについても詳細に紹介している。「ゲームも結構いけます。格安タブレットだとほぼ低設定になりますからね。この価格でこれはすごいな」と、日常利用からゲームまで幅広い使い道に太鼓判を押した。
さらにAI関連機能や映像出力、PCモード、そして8スピーカー+DTSサウンドが生み出す音質の良さ、専用ペン・ケースなどのアクセサリーにも触れ、「もうかなりiPadに近いぐらいの機能を積んでます」「ペンの遅れも少なくて、しっかり書けます」と称賛。「バッテリーは15000mAhで、動画再生14時間以上。音楽再生なら6日間。バッテリーも非常に長持ち」と、そのスタミナの高さにも言及した。
気になる価格については「先行販売楽天での先行販売価格44,999円なんですよ。13インチの大画面で性能かなり良くて画面も綺麗、額縁もこんなに細いかっこいいタブレットが約45,000円。本当に素晴らしいと思います」と絶賛。「僕はこのバランスめっちゃいいなと思ってまして、大画面のタブレットをね欲しいけれども予算限られるiPadなんかめっちゃ高いですからね。Androidタブレットでも13インチたくさんあるけれどもちょっと性能低いよねと思っている方にはもうベストバイじゃないでしょうか」と独自の見解を示した。
一方、弱点として「SIMが搭載してないしGPSが入ってないっていうところで若干点数を下げました。顔認証もない」としつつも、「僕の点数評価も超高いですよ。高得点の80点つけます」と高評価。最後は「最近の大画面タブレットの中では個人的にはもうベストバイ、マストバイベストバイだと思います」と締めた。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！