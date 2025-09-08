「リスクを冒さなかったら点は取れない」J１首位で初優勝へまい進！ 京都の25歳DFが町田戦の衝撃弾を回想「自分のインパクトで当てれば入る感じだった」
J１で首位に立つ京都サンガF.C.のDF福田心之助が、９月６日にテレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「サタデーナイトJ」に出演。現役時代は柏や浦和、京都などで活躍した元日本代表FWの李忠成氏のインタビューに応じた。
福田は、明治大を卒業後の2023年に京都でプロキャリアをスタート。ルーキーイヤーのシーズン途中からスタメンに定着すると、それ以降も豊富な運動量を活かしてチームに貢献し続けている。
自慢の走力について李氏から問われると、25歳の右SBはこう答える。
「プロになってからは、ただ走れるだけの選手、それも一つの大きな才能だと思っていて。90分やれる力もそうですし、走り負けないのは、サッカーの要所の局面でけっこう大事ですし、相手に与える印象が全然違うので、そこは絶対に負けたくないです」
また、５月に行なわれたJ１第15節のFC町田ゼルビア戦（２−１）では、１−１で迎えた90＋５分にペナルティアーク付近で左足を振り抜き、決勝点となるミドル弾を叩き込んだ。李氏も衝撃を受けたという一撃を、福田は次のように解説した。
「１−１で、後ろにも相手の選手が何人か残っていたんですけど、あそこでリスクを冒して行かなかったら点も取れないので、無意識で行っちゃいましたね。クロスだったら大外に入ったんですけど、早めにゴール前がごちゃごちゃっとなったので、半分リスク管理も含めて。
でも、こぼれてきたら打つぞという意識でした。あの一瞬でニアのコースしか見えなくて、打つ瞬間にちゃんと自分のインパクトで当てれば、入る感じはありました」
日本代表も目標の１つだ。そこに向けた課題を尋ねられると、「抽象的で申し訳ないんですけど、インパクト」とし、こう続ける。
「『お前、そこにいるの？』とか『えっ？』みたいな。『何か分からないけど、あいつ凄いな』と言われるインパクトがあれば、自ずと目に留まると思う」
チームはJ１初優勝を目ざして突き進んでいる。福田は「サポーターが僕らの足を動かしてくれている。その熱に応えていければ優勝できると思う」とし、「サンガがやっているサッカーが日本中に伝われば、僕らがやっている意味があると思うので、そういうシーズンにしたいです」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
