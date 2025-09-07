「19番目のカルテ」最終回、大物俳優がサプライズ登場「びっくりした」「贅沢すぎる」ネットざわつく
【モデルプレス＝2025/09/07】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜※15分拡大／この日はバレーボール世界選手権女子3位決定戦、日本ーブラジル戦の中継延長のため予定より55分遅れ）の最終話が、7日に放送された。サプライズゲストに注目が集まった。＜※ネタバレあり＞
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。
総合診療医・徳重（松本）の前で倒れた恩師・赤池（田中泯）。徳重は、赤池がバッド・キアリ症候群を患い心不全を起こしていることを見抜き、魚虎総合病院に緊急搬送する。一命は取り留めたものの、目覚めた赤池は以降の治療を拒否し「一言も喋らない」と宣言するのだった。
そんな中、徳重の救急医時代の上司役として、俳優の吉田鋼太郎が登場。松本とは親交が深いことで知られている吉田のサプライズ登場に「え、吉田鋼太郎さん！？」「びっくりした」「最終回にしてまさかの新キャラ登場？」「嬉しいサプライズ」「贅沢すぎる」など驚きの声が続々。さらに、同話では黒岩（仲里依紗）や拓（杉田雷麟）ら過去のゲストも再登場し話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
