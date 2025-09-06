もちもち食感がたまらない！ 1年以内にオープンした、ベーグルが楽しめる話題店9選

2024年以降にオープンした話題のベーグル店を8軒ご紹介。

もっちりとした食感がたまらないベーグル。最近では専門店が増え、ユニークなフレーバーや個性的な食感のベーグルが楽しめるようになりました。今回は、2024年以降にオープンした話題のベーグル店を厳選してご紹介します。

1. CHEERS BAGEL（武蔵小金井）

2025年3月11日に武蔵小金井駅すぐの場所にオープンし、瞬く間に人気店となったテイクアウト専門のベーグル店です。こちらは1931年創業で、武蔵小金井を中心に中央線沿線に7店舗展開する「クラウンベーカリー」による新ブランド。国産小麦100％にこだわったベーグルや、ベーグルサンドは、なんと50種類以上も用意しているそう。柔らかくモチッとしたベーグルは一度食べたら忘れられないおいしさです。

2. Gris Bagel（参宮橋）

「プレーン」300円〜 出典：CaffeLogさん

＜店舗情報＞◆CHEERS BAGEL住所 : 東京都小金井市本町1-19-11TEL : 不明の為情報お待ちしております

参宮橋に2024年11月3日にオープンしたテイクアウト専門のベーグル店です。素材にこだわった、風味豊かなベーグルが楽しめると評判。プレーン、明太子、ピスタチオ、あんバターといった定番メニューに加えて、季節限定のメニューや、具材がたっぷり入ったベーグルサンドも人気を集めています。SNSによると、焼き立てのベーグルを求めて開店前から行列ができることもあるようです。売り切れ次第終了のため、早めに行くのがおすすめです。

3. mugi bagel（目黒）

「プレーン」240円〜 写真：お店より

＜店舗情報＞◆Gris bagel住所 : 東京都 渋谷 区代々木3-39-15TEL : 03-5990-6365

目黒通り沿いのホテル1階に2025年8月17日にオープンしたイートインもできるベーグルカフェです。日によって異なる種類のベーグルがずらりと並び、売り切れ次第終了。もっちり感と噛みごたえのあるむぎゅっと食感が人気で、シンプルながらも小麦の風味をしっかりと感じられるベーグルは、一度食べるとやみつきになります。お店のロゴが描かれたかわいい袋は手土産にしても喜ばれそうです。

4. BAGEL FACTORY（押上）

「プレーン」300円〜 出典：てぃきーさん

＜店舗情報＞◆mugi bagel住所 : 東京都目黒区下目黒1-2-19 ネスト ホテル オルト目黒駅前 1FTEL : 03-4335-0534

2025年1月24日にオープンした、墨田区向島のバナナスイーツ専門店「バナナファクトリー」の姉妹店で、外観のゴリラが目印です。国産小麦、独自のバナナ酵母、湯種製法を用いたベーグル。定番の「プレーン」をはじめ、さまざまなフレーバーのベーグルが楽しめます。フルーツなどの具材がぎっしり詰まったベーグルサンドも人気なので、どれを買うか、迷うこと必至です。

5. 麦円（東向島）

「塩バター」350円〜 出典：くちるさん

＜店舗情報＞◆BAGEL FACTORY住所 : 東京都墨田区業平2-19-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

東向島に2024年10月25日にオープンしたベーグル専門店です。こだわりの北海道産の小麦粉を使用。シンプルなプレーンから、チーズ、全粒粉、チョコなど、さまざまな種類が並びます。季節限定のフレーバーなど、その時にしか食べられない味も。一つひとつ丁寧に作られた、もっちりベーグルの虜になること間違いなし。ぜひ行ってみてください。

6. eun bakery（下高井戸）

「プレーン」380円〜 出典：さきぷれっそさん

＜店舗情報＞◆麦円住所 : 東京都墨田区東向島5-2-7 ダイアパレス東向島 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年12月1日にオープンし、「韓国式ベーグル」として話題になったお店です。クリームチーズがたっぷり入ったものや、ユニークなフレーバーのベーグルサンドも人気を集めています。カラフルでかわいらしい見た目はSNS映えすること間違いなし。韓国式ベーグルならではの新しい食感を試してみてはいかがでしょうか。

7. ミトウアン（西新宿五丁目）

「プレーン」270円〜 出典：くちるさん

＜店舗情報＞◆eun bakery住所 : 東京都 世田谷区 赤堤5-30-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月26日にオープンした大人気のベーカリーで、木曜日と日曜日の11:00から14:00のみの営業（売り切れの場合は閉店）。24時間という長時間発酵で「春よ恋」という小麦と「ホシノ天然酵母」を使った体に優しいベーグルが人気です。営業日に注意してぜひ行ってみてください。

8. cafe paro paro（外苑前）

「FRESH KOKTOW」1,100円 出典：코지（コージ）さん

＜店舗情報＞◆ミトウアン住所 : 東京都新宿区西新宿4-11-19TEL : 03-3376-2990

外苑前に2024年7月18日にオープンしたカフェで、ベーグルサンドがおいしいと話題に！ ここは渋谷の人気ハンバーガーショップ「Chillmatic」の塩田シェフが手がけており、こだわりの具材を使ったベーグルサンドが絶品です。ペースト状のなめらかな生黒糖とクリームチーズを合わせた「FRESH KOKTOW」は必食！ おしゃれな店内でゆっくりと過ごすもよし、テイクアウトして楽しむのもおすすめです。

＜店舗情報＞◆café paro paro住所 : 東京都 渋谷 区神宮前2-6-6 秀和外苑レジデンス 104TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

