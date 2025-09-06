ËÌ¶å½£vs´ôÉì ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[9.6 J3Âè26Àá](¥ß¥¯¥¹¥¿)
¢¨18:00³«»Ï
¼ç¿³:¸¶ÅÄ²í»Î
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]
ÀèÈ¯
GK 27 ÅÄÃæÍªÌé
DF 4 Ä¹Ã«Àî¸÷´ð
DF 44 ÄÔ²¬Í¤¿¿
DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó
MF 6 À±¹ÂÀ
MF 19 µÈ¸¶Éö¿Í
MF 20 ÌðÅÄ°°
MF 29 ¹â¾ºÃ¤
MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿
MF 66 ¹â¶¶Âç¸ç
FW 10 ±Ê°æÎ¶
¹µ¤¨
GK 41 ¿ùËÜ¸÷´õ
DF 13 ÅìÎ÷ÂÀ
MF 14 °æß·½Õµ±
MF 17 ²¬Ìîô¥Ê¿
MF 32 ¹âÌø°êÌï
FW 18 ÅÏîµñ¥ÂÀ
FW 24 µÈÄ¹¿¿Í¥
FW 49 ¶ðÂôÄ¾ºÈ
FW 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð
´ÆÆÄ
ÁýËÜ¹ÀÊ¿
[FC´ôÉì]
ÀèÈ¯
GK 1 ÌÐÌÚ½¨
DF 3 Ìîß·Î¦
DF 20 ²ÃÆ£¿µÂÀÏº
DF 22 Ê¸¿ÎÃì
DF 55 ³°»³Î¿
MF 10 ËÌÎ¶Ëá
MF 14 À¸ÃÏ·Ä½¼
MF 16 À¾Ã«Î¼
MF 39 Àôß·¿Î
FW 9 ¥É¥¥¥É¥¥
FW 29 ÀîËÜÍüÍÀ
¹µ¤¨
GK 31 ¥»¥é¥ó¥Æ¥¹
DF 4 ¹ÃÈå·òÂÀÏº
DF 5 ÀÐÅÄÖÅ¿¿
DF 26 Âç¶ú¾ºÊ¿
MF 19 ¾¾ËÜÊâÌ´
FW 17 Ä¹°æ·ëÌð
FW 18 »³Ã«ÐÒ»Î
FW 25 ¥Ö¥ô¥£¥¯¡¦¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥³
FW 27 ²£»³ÃÒÌé
´ÆÆÄ
ÀÐ´ÝÀ¶Î´
¢¨18:00³«»Ï
¼ç¿³:¸¶ÅÄ²í»Î
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£]
ÀèÈ¯
GK 27 ÅÄÃæÍªÌé
DF 4 Ä¹Ã«Àî¸÷´ð
DF 44 ÄÔ²¬Í¤¿¿
DF 50 ¿ù»³¹ÌÆó
MF 6 À±¹ÂÀ
MF 19 µÈ¸¶Éö¿Í
MF 20 ÌðÅÄ°°
MF 29 ¹â¾ºÃ¤
MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿
MF 66 ¹â¶¶Âç¸ç
FW 10 ±Ê°æÎ¶
¹µ¤¨
GK 41 ¿ùËÜ¸÷´õ
DF 13 ÅìÎ÷ÂÀ
MF 14 °æß·½Õµ±
MF 17 ²¬Ìîô¥Ê¿
MF 32 ¹âÌø°êÌï
FW 18 ÅÏîµñ¥ÂÀ
FW 49 ¶ðÂôÄ¾ºÈ
FW 99 ³ò»³ÎÊÇµ²ð
´ÆÆÄ
ÁýËÜ¹ÀÊ¿
[FC´ôÉì]
ÀèÈ¯
GK 1 ÌÐÌÚ½¨
DF 3 Ìîß·Î¦
DF 20 ²ÃÆ£¿µÂÀÏº
DF 22 Ê¸¿ÎÃì
DF 55 ³°»³Î¿
MF 10 ËÌÎ¶Ëá
MF 14 À¸ÃÏ·Ä½¼
MF 16 À¾Ã«Î¼
MF 39 Àôß·¿Î
FW 9 ¥É¥¥¥É¥¥
FW 29 ÀîËÜÍüÍÀ
¹µ¤¨
GK 31 ¥»¥é¥ó¥Æ¥¹
DF 4 ¹ÃÈå·òÂÀÏº
DF 5 ÀÐÅÄÖÅ¿¿
DF 26 Âç¶ú¾ºÊ¿
MF 19 ¾¾ËÜÊâÌ´
FW 17 Ä¹°æ·ëÌð
FW 18 »³Ã«ÐÒ»Î
FW 25 ¥Ö¥ô¥£¥¯¡¦¥à¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥³
FW 27 ²£»³ÃÒÌé
´ÆÆÄ
ÀÐ´ÝÀ¶Î´