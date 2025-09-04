Âà¿¦¸å¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö¶âÊÖ¤»¡×20Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ÍýÍ³
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿·Â´±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ú¤µ¤¶¤¨¡Û¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢5¼Ò¤Ç¤Î¿¦Ì³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ö¤È¤·¤³¡×¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÇÀ¼¿§¤òÊÑ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ü¥¤¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ÂÊª¤Ï¡È¤à¤µ¶ì¤·¤¤ÃË¡É¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Å¾¿¦¤Î²áÄø¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ØÉô¤Ï·ÐºÑ³Ø¤À¤Ã¤¿¤¬Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò»Ö¤·¡¢3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¼¥ß¶µ°÷¤«¤é¡Ö·¯¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï·ÐºÑ³Ø¤è¤êÀ¯¼£³Ø¤Ç¤Ï¡©¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢À¯¼£³Ø¤Î³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¯¼£²È¤ÎÈë½ñ¤äÀ¯¼£²ÈËÜ¿Í¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¡Ö°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖMacBook¤ò³«¤¤¤ÆYouTube¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1¼ÒÌÜ¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý·Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±Ä¶È¿¦¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯Â´¤ÇÆþ¼Ò¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢±Ä¶È¤ò³Ø¤ó¤À¡£½é´ü¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ºÆ±´üºÇ²¼°Ì¤Î»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÎÞ¤·¤¿ºÝ¡¢¾å»Ê¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¼¡´èÄ¥¤í¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Âå¤ï¤ê¡¢±Ä¶ÈÆ±¹Ô¤ä¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡Ê¥í¡¼¥×¥ì¡Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à1°Ì¡¢Á´ÂÎ2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ï¿·µ¬»ö¶È¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹Éô½ð¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¯¤¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÏµÙ¤àÆ¯¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤È¤Î¶³¦¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢22»þ¤¹¤®¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
2¼ÒÌÜ¤Î¿Íºà·Ï¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢1¼ÒÌÜºßÀÒÃæ¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î´«¤á¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï¡Ö20Âå¤Ç°µÅÝÅªÀ®Ä¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡Ö»Ä¶È60»þ´Ö¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢80»þ´ÖÄ¶¤¨¤â¤¶¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËèÆü10〜15·ï¤ÎÌÌÃÌ¤ä¿¼Ìë¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÌ²·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¡¢Å¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£1¤«·îÈ¾¤ÎµÙ¿¦¤ò¶´¤ó¤ÇÉü¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¿Í»öÃ´Åö¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢Âà¿¦¤ò·è¤á¤¿¡£²ñ¼Ò¤«¤éÄÂ¶â¤Î²áÊ§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊÖ´Ô¤òµá¤á¤é¤ì¡¢20Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÉé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤òµá¤á¡¢3¼ÒÌÜ¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡£Í§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶ÐÌ³¤Ï1»þ´ÖÈ¾〜2»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢»þµë¤Ï5,000±ßÄøÅÙ¤Ë´¶¤¸¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ë°û¤à¡×À¸³è¤¬Â³¤¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£Àº¿À²Ê°å¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïí¯¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ÇÂà¿¦¡£·ç¶Ð¤ËÈ¼¤¦È³¶â¤äÃÙ¹ï¡¦ÁáÂà¤ÇµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï3¼ÒÌÜÂà¿¦¸å¤Ë¼Â²È¤Ç1〜2¤«·îÎÅÍÜ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¥ê¥â¡¼¥È²Ä¤Îµá¿Í¤òÃµ¤·¤Æ±þÊç¤·¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¤·»Ä¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢»Ä¶È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Äê»þ¸å¤Ë¥¸¥à¤Ø¹Ô¤¯À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢²áµî¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢20Âå¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤ÏÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Âà¿¦»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä»Ä¶ÈÂå¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÒÏ«»Î¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¶â¤Ï¡Ø¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¡ÖÇúÃÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¾å»Ê¤ò¡ÖÁÊ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ØÉô¤Ï·ÐºÑ³Ø¤À¤Ã¤¿¤¬Âç³Ø±¡¿Ê³Ø¤ò»Ö¤·¡¢3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥¼¥ß¶µ°÷¤«¤é¡Ö·¯¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï·ÐºÑ³Ø¤è¤êÀ¯¼£³Ø¤Ç¤Ï¡©¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢À¯¼£³Ø¤Î³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¯¼£²È¤ÎÈë½ñ¤äÀ¯¼£²ÈËÜ¿Í¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤ò¡Ö°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖMacBook¤ò³«¤¤¤ÆYouTube¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
1¼ÒÌÜ¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý·Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±Ä¶È¿¦¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯Â´¤ÇÆþ¼Ò¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢±Ä¶È¤ò³Ø¤ó¤À¡£½é´ü¤ÏÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ºÆ±´üºÇ²¼°Ì¤Î»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢µ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤ÇÎÞ¤·¤¿ºÝ¡¢¾å»Ê¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¼¡´èÄ¥¤í¤¦¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬Âå¤ï¤ê¡¢±Ä¶ÈÆ±¹Ô¤ä¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡Ê¥í¡¼¥×¥ì¡Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à1°Ì¡¢Á´ÂÎ2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ï¿·µ¬»ö¶È¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹Éô½ð¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÆ¯¤¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ÏµÙ¤àÆ¯¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤È¤Î¶³¦¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢22»þ¤¹¤®¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Æü¤¬Â³¤¤¤¿¡£
2¼ÒÌÜ¤Î¿Íºà·Ï¥á¥¬¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢1¼ÒÌÜºßÀÒÃæ¤ËÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î´«¤á¤ÇÅ¾¿¦¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ï¡Ö20Âå¤Ç°µÅÝÅªÀ®Ä¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¡Ö»Ä¶È60»þ´Ö¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢80»þ´ÖÄ¶¤¨¤â¤¶¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËèÆü10〜15·ï¤ÎÌÌÃÌ¤ä¿¼Ìë¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÌ²·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¡¢Å¬±þ¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£1¤«·îÈ¾¤ÎµÙ¿¦¤ò¶´¤ó¤ÇÉü¿¦¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¿Í»öÃ´Åö¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢Âà¿¦¤ò·è¤á¤¿¡£²ñ¼Ò¤«¤éÄÂ¶â¤Î²áÊ§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÊÖ´Ô¤òµá¤á¤é¤ì¡¢20Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÉé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤òµá¤á¡¢3¼ÒÌÜ¤È¤·¤Æ¥Û¥¹¥È¤ËÅ¾¿È¡£Í§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤ÇÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¾åÉÊ¤ÊÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶ÐÌ³¤Ï1»þ´ÖÈ¾〜2»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¡¢»þµë¤Ï5,000±ßÄøÅÙ¤Ë´¶¤¸¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ê¤Î¤Ë°û¤à¡×À¸³è¤¬Â³¤¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡£Àº¿À²Ê°å¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïí¯¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤ÇÂà¿¦¡£·ç¶Ð¤ËÈ¼¤¦È³¶â¤äÃÙ¹ï¡¦ÁáÂà¤ÇµëÍ¿¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï3¼ÒÌÜÂà¿¦¸å¤Ë¼Â²È¤Ç1〜2¤«·îÎÅÍÜ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¥ê¥â¡¼¥È²Ä¤Îµá¿Í¤òÃµ¤·¤Æ±þÊç¤·¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤¬½¼¼Â¤·»Ä¶È¤¬¾¯¤Ê¤¤´ë¶È¤«¤éÆâÄê¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¶ÐÌ³¤·¡¢»Ä¶È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢Äê»þ¸å¤Ë¥¸¥à¤Ø¹Ô¤¯À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢Ç¯¼ý700Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢²áµî¤ÎÁªµó·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢20Âå¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤ÏÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Âà¿¦»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä»Ä¶ÈÂå¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÒÏ«»Î¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¼è¤ì¤½¤¦¤Ê¤ª¶â¤Ï¡Ø¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¡ÖÇúÃÆ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¾å»Ê¤ò¡ÖÁÊ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¾å»Ê¤ÏÇØÃæ¤ËÆþ¤ìËÏ¡×¸µÌë¿¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È½¤Íå¤Î¹ñ¡É¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëÈ¾Ç¯´Ö
¡ÖÀè·î¤Î·î¼ý¤Ï3Ëü¡×¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼SES´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½÷À¤ÎËöÏ©
¡ÖÂà¿¦ÍýÍ³¤Ï¥»¥¯¥Ï¥é¤À¤±¤É¡ÄÀµÄ¾¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Å¾¿¦4²ó¤Î20Â´¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëËÜ²»¡É
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡Ú·ÐÎò¡Û2020.3 Âç³ØÂ´¶È2020.4 ¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÆþ¼Ò2020.7 Âà¿¦Âå¹Ô¤ÇÆ¨Ë´2020.8 ¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢Æ±»þ¤Ë¿·Â´±þ±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»Ï¤á¤ë2024.12 ¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬ÄÙ¤ì¤ë2025.1¡Á Àì¶ÈYouTuber
youtube.com/@Ysazae YouTube