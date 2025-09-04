「上手すぎて引いた...」柏FW垣田裕暉の絶妙ループ弾に脚光！「えぐ」「シャレオツ〜♪」
華麗なシュートで勝利を決定づけた。
柏レイソルは９月３日、ルヴァンカップ準々決勝・第１戦で横浜F・マリノスと敵地で対戦。４−１で大勝した。
４強進出に大きく前進した試合で、２得点の活躍を見せたのがFW垣田裕暉だ。チーム３点目をマークした背番号18は、終了間際にも魅せる。
90＋８分、敵陣の右サイドでMF仲間隼人のパスを受けると、そのままドリブルで前進。ボックス内に進入し、最後は右足で相手GKの頭を越えるループシュートでネットを揺らした。
Jリーグの公式YouTubeチャンネルで得点シーンが公開されると、コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「上手すぎだろ！笑」
「垣田えぐ」
「成長しすぎや」
「垣田は今季は大ブレイク!!」
「シャレオツ〜♪」
「垣田、こんなシュート打てたんか」
「上手すぎて引いた... 」
「垣田の活躍は鹿島サポも大歓喜」
「生き生きしてます」
「和製コールパーマー」
垣田は、この試合の２得点でルヴァン杯では計４ゴール。同大会の得点ランキングで単独トップに躍り出た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ルヴァン杯得点ランクトップに！ 垣田裕暉の技あり弾！
