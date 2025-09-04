この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博（大阪市此花区）EXPO メッセ「WASSE」で9月3日、スポーツ庁主催イベント「Sports Future Lab～スポーツがつくる未来～」オープニングセレモニーが開かれ、室伏広治スポーツ庁長官が登壇した。



ステージには、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とゲストの永尾柚乃さんも登壇。室伏長官考案の「新聞紙エクササイズ」「紙風船エクササイズ」を来場者とともに実演した。



室伏長官は「現在急速に進行する少子高齢化により日本社会あらゆるところで影響を受ける中で、元気で長く活躍できる人が増えていくことが大切で、スポーツが貢献できることも大きいのではないかと考えております」と話し、「我々スポーツ庁は全ての人がスポーツを通じて心身共に健康で楽しさや喜びを感じられる社会、そういった姿をこの万博から発信してまいります。色んなブースがありますので、楽しんで行ってください」と呼びかけた。



「Sports Future Lab～スポーツがつくる未来～」は9月3日～8日、EXPOメッセ「WASSE」で開催する。

