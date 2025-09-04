この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大阪・関西万博（大阪市此花区）EXPO メッセ「WASSE」で9月3日、スポーツ庁主催イベント「Sports Future Lab～スポーツがつくる未来～」オープニングセレモニーが開かれ、室伏広治スポーツ庁長官が登壇した。

ステージには、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」とゲストの永尾柚乃さんも登壇。室伏長官考案の「新聞紙エクササイズ」「紙風船エクササイズ」を来場者とともに実演した。

室伏長官は「現在急速に進行する少子高齢化により日本社会あらゆるところで影響を受ける中で、元気で長く活躍できる人が増えていくことが大切で、スポーツが貢献できることも大きいのではないかと考えております」と話し、「我々スポーツ庁は全ての人がスポーツを通じて心身共に健康で楽しさや喜びを感じられる社会、そういった姿をこの万博から発信してまいります。色んなブースがありますので、楽しんで行ってください」と呼びかけた。

「Sports Future Lab～スポーツがつくる未来～」は9月3日～8日、EXPOメッセ「WASSE」で開催する。

関連記事

神橋筋商店街・大阪天満宮で「天神天満阿波おどり」　総踊りも

神橋筋商店街・大阪天満宮で「天神天満阿波おどり」　総踊りも

 あべのハルカスで「あべのべあ」バースデーイベント　ミャクミャクも登場

あべのハルカスで「あべのべあ」バースデーイベント　ミャクミャクも登場

 大阪・コムズガーデンに「象印銀白おにぎり」2号店　初のイートインスペース併設

大阪・コムズガーデンに「象印銀白おにぎり」2号店　初のイートインスペース併設
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.43万人 2284 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube