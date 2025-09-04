この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO、炎上にも「私は13人目が欲しい！」揺るがぬ想いを告白

「それでも私は13人目が欲しいのよ！」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが登場。動画内では、これまで彼女が13人目の子どもへの想いを語ったことが「炎上」し、その理由や夫・MARKさんとの本当の関係について、率直に思いを語った。



HISAKOさんは動画冒頭で「13人目欲しいよ」の発言が思わぬ炎上を招いたことに驚きを隠せず、「びっくりしたな。ああいうの炎上って言うやろ？」と率直な気持ちを語る。その批判の多くには「MARKさんが妻の体をまったく思いやっていない」という声が寄せられたが、HISAKOさんは「MARKほど、妻の体のことと心のことを思いやってる旦那って、おらんよ」と夫をフォロー。夫のMARKさんは、HISAKOさんの便秘を気遣ってヤクルトや薬を用意したり、筋トレや食事管理まで心を配るなど、日常的に体調管理を徹底していると明かした。



また、視聴者の中には「12人目の高齢出産のリスク」について懸念する声も多かったが、マークさんも「12人目の出産では、HISAKOの命っていうものが目の前に…高齢のリスクを肌で感じて体験した」と本音を明かし、その上で「今はHISAKOの思った通り生かしてあげたい」と後押しする姿勢を見せた。この率直な夫婦のやり取りに対し、HISAKOさんは「本当に、私の心と体のことを全く思ってくれていないということは一切ありません」と断言してみせる。



さらに日々の家事や育児、経済面にまで細やかなフォローを続けるMARKさんの存在を語り、「二人で生きてるからこそ、得意なところを出し合って一緒にやっている。それが楽しい」と夫婦のあり方そのものにも言及。「いろんな人からいろんなこと言われたところで、一かけらも心が乱れません」と揺るぎない夫婦愛と自己信頼を強調した。



動画の最後には、「誰が何と言おうと、私は13人目が欲しいので頑張ろうな」と笑顔で宣言。12人の子育てを経験した助産師ならではの前向きな姿と夫婦の絆が伝わる内容となった。