¡ÈÀÄ½Õ¤ä¤êÄ¾¤··Ï¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥¥ë¥¢¥ª¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡¡ºî¼Ô¡¦Æ£´¬Ãé½Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÈ¯É½
¡¡Æ£´¬Ãé½Ó¡Ø¥¥ë¥¢¥ª¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï2026Ç¯¤ËTVÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥ë¥¢¥ª¡Ù¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜºî¤ÏÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉÔ²ÄÇ½¤Ê°ÍÍê¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿39ºÐ¤ÎÂçÏµ½½»°¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Ææ¤ÎËª¤Ë»É¤µ¤ì13ºÐ¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤ä»¦¤·²°¤¿¤Á¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤à¡ÈÀÄ½Õ¤ä¤êÄ¾¤··Ï¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ÏÀ©Éþ¤òÃå¤Æ¡¢ÊÒ¼ê¤Ë·ý½Æ¤ò¥¥á¤ë½½»°¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ーPV¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂçÏµ½½»°¤Î»Ñ¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤È¥·¥êー¥º¹½À®¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø·¯¤ËÆÏ¤±¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡ØGREAT PRETENDER¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÌÚ¤Ò¤í¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¡¢¡Ø·¯¤ËÆÏ¤±3RDSEASON¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿ÂçÆ³»ûÈþÊæ¡£²»¶Á´ÆÆÄ¤Ï¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Ï¤¿¤·¤ç¤¦Æó¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£´¬Ãé½Ó¥³¥á¥ó¥Èº£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ¤Ï½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¹¬±¿¤Ë¤â¥¢¥Ë¥á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Æ°¤¯¤¾¡ª¥éー¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ë²»¤¬¤¹¤ë¤¾¡ª²ÈÄí²ÊÉô¤¬Ãý¤ë¤¾¡ª¡Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤ÍÀ¨¤¤¤Î¤«À¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊüÁ÷¤ÏÍèÇ¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤â½Ð¤ë¤·¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â²¿¤«¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¨¤¤¤Î¤«À¨¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¥ë¥¢¥ª¤ò¤³¤ÎÀè¤â¤Ü¤Á¤Ü¤Á³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ó¤ï¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë