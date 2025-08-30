FC大阪vs相模原 スタメン発表
[8.30 J3第25節](花園)
※18:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 37 堤奏一郎
MF 11 利根瑠偉
MF 24 佐藤諒
MF 27 澤崎凌大
MF 33 禹相皓
FW 9 島田拓海
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 34 坂本翔
MF 7 木匠貴大
MF 14 住田将
MF 19 増田隼司
MF 41 野瀬龍世
FW 39 望月想空
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
監督
大嶽直人
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
DF 20 山内琳太郎
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 22 福井和樹
MF 26 西久保駿介
MF 41 田鎖勇作
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 24 杉本蓮
MF 25 田中陸
FW 14 高木彰人
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
