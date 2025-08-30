[8.30 J3第25節](花園)

※18:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

DF 37 堤奏一郎

MF 11 利根瑠偉

MF 24 佐藤諒

MF 27 澤崎凌大

MF 33 禹相皓

FW 9 島田拓海

FW 51 西村真祈

控え

GK 31 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 34 坂本翔

MF 7 木匠貴大

MF 14 住田将

MF 19 増田隼司

MF 41 野瀬龍世

FW 39 望月想空

FW 99 ヴィニシウス・ソウザ

監督

大嶽直人

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 5 田代真一

DF 20 山内琳太郎

MF 7 河野諒祐

MF 10 中山陸

MF 17 竹内崇人

MF 22 福井和樹

MF 26 西久保駿介

MF 41 田鎖勇作

FW 9 ラファエル・フルタード

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 18 三鬼海

DF 36 中塩大貴

DF 54 綿引康

MF 4 島川俊郎

MF 8 大迫塁

MF 24 杉本蓮

MF 25 田中陸

FW 14 高木彰人

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト