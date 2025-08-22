カルビー（東京都千代田区）と、食品総合卸の日本アクセス（同品川区）が共同開発した「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」が9月22日に、新発売されます。同商品は、今年10月に30周年を迎えるロングセラー菓子「じゃがりこ」ブランドで、初となるチルド総菜です。

じゃがりこは、「サラダ」をはじめ「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を定番の味として発売中。そんな中、チルド食品や冷凍食品などを扱っている日本アクセスが周年に合わせて提案を行い、共同開発が実現したとのことです。

カルビーは公式サイトでじゃがりこのアレンジレシピとして、ポテトサラダを紹介しており、過去には耐熱容器のカップにお湯を入れてポテトサラダができる「じゃが湯（ゆ）りこ」も発売していました。

今回、じゃがりこの新たな楽しみ方を提案できると考え、日本アクセスとコラボレーション。「約半年にわたり試行錯誤を重ね、マヨネーズや酢の量を調整し、自宅でストックができるよう賞味期限45日を実現」したとのことです。ポテトサラダ特有の酸味を抑えジャガイモの甘さを味わえるのが特徴になっています。

希望小売価格は217円（税込み）。9月16日から全国のファミリーマート店舗で先行販売もされます。