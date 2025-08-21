◇ナ・リーグ ドジャース3―8ロッキーズ（2025年8月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。メジャー通算1000試合出場となった節目の一戦は投げては投手復帰後、ワーストとなる4回5失点、打っては2打数1安打で途中交代。チームも敗れ、742日ぶりの白星をつかむことはできなかった。

初回の第1打席は相手先発・ゴードンの初球を捉え、右翼線に二塁打を放ち、5試合連続ヒットをマークした。3回の第2打席は中飛だった。5回の第3打席は四球で出塁した。8回の第4打席は代打を送られ途中交代となった。

投げては2回に2点を先制されると、4回には打球が右足に直撃。足を引きずりながらマウンドに戻って投球を続行したが、この回だけで6安打を集中され3失点。4回66球を投げて9安打を浴び、投手復帰後ワーストとなる5失点だった。

エンゼルス時代の23年8月9日のジャイアンツ戦以来、742日ぶりの白星を目指したが、復帰後初黒星を喫した。

チームも4回までに5失点と劣勢に立たされると救援陣も失点を重ね、同地区最下位のロッキーズに痛すぎるカード負け越しとなった。