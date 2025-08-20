いよいよ佳境を迎えるプロ野球のペナントレース。7月31日で補強が可能な期間は終わり、今シーズンは現在の戦力で戦うことになるが、ギリギリまで補強に動いていた球団は少なくない。シーズン開幕後の“緊急補強”が機能している「勝ち組」の球団はどこなのか。そして「負け組」は…!?（成績は8月17日終了時点）。【西尾典文／野球ライター】

【絶好調】楽天が今年5月に獲得したゴンザレス外野手が適時打を放った瞬間

衰えるどころかさらに進化

トレードでここまで最も大きな戦力となっているのが、オリックスが中日から獲得した右腕の岩嵜翔だ。

2021年オフにフリー・エージェント（FA）で移籍した又吉克樹の人的補償で、ソフトバンクから中日へ移籍した岩嵜。翌年には右肘を故障して、トミー・ジョン手術などを受けて長期離脱となったが、2024年は2年ぶりに一軍復帰を果たしていた。翌年は、4月1日の巨人戦でリリーフで登板して、ソフトバンク時代以来、1413日ぶりの白星を挙げて、ヒーローインタビューで声を詰まらせた。

オリックスの岩嵜翔投手

5月30日にオリックスへの金銭トレードが発表されると、6月7日に一軍に昇格した。岩嵜は、中継ぎ陣の一角に定着し、ここまで23試合に登板して3勝、9ホールド、防御率1.64と見事な成績を残している。

今年10月で36歳となるが、8月7日の楽天戦では自己最速を更新する160キロをマークするなど、衰えるどころかさらに進化している。

岩嵜の活躍について、古巣・中日の球団関係者はこう話してくれた。

「人的補償で移籍して、チームやファンに期待されながら、いきなりトミー・ジョン手術ですから、本人はかなり苦しい心境だったと思います。ベテランになってから怪我で長期離脱すると、気持ちが切れてしまうことも多いですけど、岩嵜は違った。熱心にリハビリやトレーニングに取り組んでおり、それが今の活躍に繋がっているのではないでしょうか。中日は惜しいことをしましたね……」

オリックスは、開幕前から中継ぎ陣の故障者が続出しており、その穴を埋める投手が必要だった。岩嵜の加入は、大きなプラスとなったことは間違いない。

クライマックス・シリーズ争いでキーマンになるだろう。

貴重な得点源

パ・リーグでは、楽天も「勝ち組」だ。5月に獲得した外野手、ゴンザレス（元ガーディアンスなど）と6月に加入した内野手、ボイト（元ヤンキースなど）の両新外国人が活躍した

ゴンザレスは、2022年のガーディアンス時代にメジャーで107安打、11本塁打をマークした実績を持っている。6月10日に一軍に昇格すると、12日の中日戦で初本塁打を放ったほか、14日の阪神戦から7月2日のロッテ戦まで12試合連続安打を記録した。7月以降は少し成績を落としているとはいえ、27歳と若く、今後の成長も期待できる。

ボイトはヤンキース時代、コロナ禍で行われた2020年（60試合の短縮シーズン）に、56試合に出場して、22本塁打を放ち、アメリカン・リーグのホームラン王に輝いたスラッガーだ。

その後、昨年からメキシカンリーグでプレーしていた。そこでの成績が評価されて、楽天に加わった。7月2日に一軍昇格すると、デビュー戦のロッテ戦で「6番DH」でスタメン出場。3打席目でレストスタンドに叩き込むなど、3安打、1本塁打、2打点の活躍を見せた。

7月下旬からは少し成績を落としているものの、ここまで30試合に出場して5本塁打、15打点を記録して、長打力を発揮している。

大差をつけられていた3位のオリックスとは、8月17日終了時点で3ゲーム差に迫っており、Aクラスを射程圏内に捉えた。ゴンザレスとボイトの活躍次第で、クライマックス・シリーズへの進出なるか。

セ・リーグは、DeNAが7月に駆け込みで補強を断行した。元阪神のエースで、マリナーズ傘下3Aの自由契約にあった藤浪晋太郎と、元中日の主砲で、今季はメキシカンリーグでプレーしていた内野手のビシエドを獲得している。

昨季まで9年間中日でプレーしたビシエドは、7月29日に一軍登録されると、代打での起用を経て、8月2日の巨人戦で「6番1塁」で初スタメン。2本のツーベースで1打点を挙げるなど、チームの勝利に貢献した。さらに、17日の古巣・中日戦では、移籍後初ホームランを含む3安打、1打点と大暴れ。

ここまでスタメン出場した5試合全てでヒットを放っており、8安打中、4本が長打だ。主砲のオースティンがまだ本調子に戻っていないなか、ビシエドには、今後も貴重な得点源として期待がかかる。

来季に向けた動きも

二軍の調整登板で課題の制球難を露呈していた藤浪は、8月17日の中日戦で日本復帰初登板。5回を投げて、被安打5、5奪三振、与四死球1、1失点と好投。中継ぎ陣が追い付かれて勝ち星を逃すも、先発投手の役割は果たしている。ストレートの最速は156キロで、カットボールとスプリットで三振を奪い、持ち味は十分に発揮した。

対戦した中日は、藤浪の右打者付近に抜けるボールを恐れて、スタメンと全て左打者にするなど対策を講じた。藤浪の荒れ球が、いい意味でも悪い意味でも、相手チームの脅威であることは確かだ。クライマックス・シリーズ進出を確保するためにも、重要なピースになるだろう。

その一方で、巨人と中日は、緊急補強に動きながら、十分に戦力として機能していない。

まずは、巨人から。主砲・岡本和真の長期離脱をカバーするため、トレードでソフトバンクから内野手のリチャードを獲得した。しかし、ここまで打率.160、4本塁打、13打点と期待された活躍はできていない。

また、2021年までDeNAに所属し、翌年からメキシカンリーグや米国の独立リーグ、マリナーズ傘下3Aでプレーした、外野手の乙坂智も、入団テストを経て、巨人の一員に加わった。7月29日には一軍に昇格したが、代打で5打席に出場しただけで、8月16日に一軍登録を抹消されている。

続いて、中日。6月に西武から金銭トレードで内野手の佐藤龍世を獲得。7月には、メジャー通算42本塁打の内野手、チェイビス（元レッドソックスなど）を補強して、打線の強化を図るも、ともに打率が低迷している。冒頭で触れた岩嵜がオリックスで活躍している点を考慮すれば、マイナス面が気になる。

「メジャーは優勝争いが難しくなると、実績のある主力を放出して大胆に若手に切り替える球団が多いです。ただ、日本のプロ野球では、クライマックス。シリーズがあるので、6チーム中3位に入れば日本一の可能性がありますから、そこまで思い切れる球団はありません。また、外国人選手についても、年々、力がある選手の獲得が難しくなっています。それを考えると、オフの間にしっかり戦力を整えて、『シーズン中は動かなくても大丈夫』という形にしておくのが理想ではないでしょうか」（ある球団の編成担当者）

シーズンも残りわずかになり、スカウト陣や編成担当によると、水面下では来季に向けた動きも出ているようだ。どの球団がどんな動きを見せるのか。その動向に引き続き注目したい。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部