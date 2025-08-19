18日、タレントの藤本美貴（40）がバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演。藤本は夫でお笑い芸人の庄司智春（49）との間に3児をもうけているのだが、番組内で長女の名前について触れた。

「番組では育児雑誌『たまごクラブ』『ひよこクラブ』で組まれた藤本さんの特集が紹介され、彼女のママとしての歴史を振り返りました。そこに“長女 羽沙ちゃん誕生”と書かれたページがあり、MC上田晋也さんには“お嬢ちゃん、これ名前何て読むの？”と問われ、藤本さんが“つばさ”と回答。有田哲平さんは“これで『つばさ』？”と驚いていましたね」（スポーツ紙記者）

そう、『羽沙』と書いて“つばさ”と読むのだ──。

SNSも、くりぃむしちゅーの2人と同様の反応だ。

《これでツバサはないわ》

《ういさとかうさかと思った》

《はさちゃんかと》

さらに、この件を取り上げたネットニュースのコメント欄では、藤本のネーミングに関して真逆の意見が飛び交うことに。

《ミキティってキラキラネームを嫌ってそうでしたので意外ですね。》

《お子さんの名前がキラキラネームとは、非常に意外でした。》

《ゴリゴリのキラキラネームだけどまぁ、本人のイメージ通りではある》

《ご意見番みたいな扱いされてるけど、あぁやっぱりキラキラ系なんだ、と感じました。》（すべて原文ママ）

なぜ妙に納得した声もあがったのか？

「“ギャルママは子どもの名前がキラキラネームしがち”という偏ったイメージが原因かもしれませんね。最近は“ママのご意見番”キャラでお馴染みの藤本さんですが、デビュー当時は“ギャル系”で、いまだにそのイメージを引きずっている人が多いのかもしれません。藤本さん本人も“若い時はギャルだった”と認めていますし、高校時代は“カラコン”“金髪”“ルーズソックス”とギャルそのものだったそうです」

ちなみに長女の名前は誕生時にすでに明かしており、藤本本人も“キラキラであること”を認めている。

『羽に天使の羽厳選された砂と言う意味の沙』

『当て字になるからキラキラかな でも一生懸命考えて最高の名前をプレゼント出来ました』

（藤本のブログより）

キラキラネームで思い出されるのは、同じモー娘。のあの人のネーミングセンスだ……。

希空（のあ）

青空（せいあ）

昊空（そら）

幸空（こあ）

夢空（ゆめあ）

上記は、公表されている辻希美（38）の子どもの名前だ。

元モー娘。は“キラキラ”がお好きなようだ――。