イラストレーターのふうパパさんの漫画漫画「空気読めないパパとイラつくママ」がインスタグラムで5300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

冷蔵庫にあった妻の好きなみたらし団子を、つい食べてしまった夫。証拠隠滅をはかりますが…という内容で、読者からは「詰めが甘い（笑）」といったツッコミや、「うちの夫と同じことをしている」などの共感の声が上がっています。

後日フォローで無事解決

ふうパパさんは、インスタグラムやブログ「共働きのゆるふわ」などで漫画を発表しています。ふうパパさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「空気読めないパパとイラつくママ」を描いたきっかけを教えてください。

ふうパパさん「団子を勝手に食べたことを隠すつもりが、違う物を買ってきてしまったことがきっかけです」

Q.ずっと気になっていたみたらし団子、こっそり食べた味はいかがでしたか。

ふうパパさん「罪悪感を忘れてしまう程度には、おいしかったです」

Q.間違って買った団子はどうしたのでしょうか。また、奥さまの怒りはおさまりましたか。

ふうパパさん「買った団子はおいしくいただきました。妻から怒られはしましたが、後日別の形で補填したので許されました。追加でみたらし団子を買ったかどうかは、ご想像にお任せします（笑）」

Q.この作品を奥さまはご覧になりましたか。

ふうパパさん「投稿する前に見せました。いつも投稿する前に見せるのですが、『もっと細くしろ』『かわいく描け』などと、よくフィードバックを受けています」

Q.漫画「空気読めないパパとイラつくママ」について、どのようなコメントが寄せられましたか。

ふうパパさん「『わが家のパパも似たようなことをしていました』など、ママ目線の共感の声が多かったです。また、作品を『夫婦で見ています！』といったコメントもいただき、とてもうれしかったです」