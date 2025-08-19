【漫画】冷蔵庫のみたらし団子を勝手に食べた夫 妻の前で証拠隠滅に挑むも…読者“総ツッコミ”の「詰め」の甘さとは【作者取材】
イラストレーターのふうパパさんの漫画漫画「空気読めないパパとイラつくママ」がインスタグラムで5300以上の「いいね」を集めて話題となっています。
冷蔵庫にあった妻の好きなみたらし団子を、つい食べてしまった夫。証拠隠滅をはかりますが…という内容で、読者からは「詰めが甘い（笑）」といったツッコミや、「うちの夫と同じことをしている」などの共感の声が上がっています。
後日フォローで無事解決
ふうパパさんは、インスタグラムやブログ「共働きのゆるふわ」などで漫画を発表しています。ふうパパさんに作品について話を聞きました。
Q.今回、漫画「空気読めないパパとイラつくママ」を描いたきっかけを教えてください。
ふうパパさん「団子を勝手に食べたことを隠すつもりが、違う物を買ってきてしまったことがきっかけです」
Q.ずっと気になっていたみたらし団子、こっそり食べた味はいかがでしたか。
ふうパパさん「罪悪感を忘れてしまう程度には、おいしかったです」
Q.間違って買った団子はどうしたのでしょうか。また、奥さまの怒りはおさまりましたか。
ふうパパさん「買った団子はおいしくいただきました。妻から怒られはしましたが、後日別の形で補填したので許されました。追加でみたらし団子を買ったかどうかは、ご想像にお任せします（笑）」
Q.この作品を奥さまはご覧になりましたか。
ふうパパさん「投稿する前に見せました。いつも投稿する前に見せるのですが、『もっと細くしろ』『かわいく描け』などと、よくフィードバックを受けています」
Q.漫画「空気読めないパパとイラつくママ」について、どのようなコメントが寄せられましたか。
ふうパパさん「『わが家のパパも似たようなことをしていました』など、ママ目線の共感の声が多かったです。また、作品を『夫婦で見ています！』といったコメントもいただき、とてもうれしかったです」