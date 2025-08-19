Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ¤Ø¡ªÌ¾²È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥¨¥ê¡¼¥ÈÅö¼ç¤Î¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¡É¤Ë¶Ã¤
MC¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¡á¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡£
ËÜÆü8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú3ËÜÎ©¤Æ¤Î2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡ÄºäËÜ¶å¤µ¤ó¤¬»ö¸Î4¥«·îÁ°¤Ë½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤¬16Ç¯¸å¤ËÌ¼¤Î¸µ¤Ø¡Ö¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ä¡×¹õÌøÅ°»Ò¤âÎÞ
ºÙÅÄ¼é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤µ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ç400Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ï·ÊÞ¼òÂ¤¤ò¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤ÎÆ£¿¹¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë¡£
¢¡Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ
º£²óÆ£¿¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Ç400Ç¯°Ê¾å¡¢16ÂåÂ³¤¯Ï·ÊÞ¼òÂ¤¡ÖÉð½ÅËÜ²È¼òÂ¤¡×¡£Îò»Ë¤¢¤ëÌ¾²È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢16ÂåÅö¼ç¡¦Éð½ÅÍÀµ¤µ¤ó¤À¡£
Ìó2300ÄÚ¤â¤Î¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë30Åï¤Î·úÊª¤¬Â¸ºß¡£¤½¤Î·úÊª¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ÓÏ½¤È¼ñ¤¢¤ëÉð½Å²È¤Ï¡¢±Ç²è¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤¿¤½¤¬¤ìÀ¶Ê¼±Ò¡Ù¡Ê2002Ç¯¡Ë¤ä¡ØºÊ¤èé¬é¯¤Î¤è¤¦¤Ë ²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤é¤¤¤èIII¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Ç¤ÏÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿ØÆâ²È¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÉð½Å²È¤Ë¤¢¤ëÉ½»¥¤¬Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¡£
¼«Âð¤ÎÃæ¤Ï¡¢³°´Ñ¤Ë°ã¤ï¤ÌÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£Ãã¤Î´Ö¡¢ºÂÉß¡¢±üºÂÉß¤ÈÊÂ¤ÖÉô²°¤Ë¤¢¤ëÎü¸Í¤äÄ¹²ÐÈ¡¢²ÐÆì½Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Éð¶ñ¤Ê¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÉÊ¡¹¤ËÆ£¿¹¤Ï¶Ã¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÆ£¿¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¼ç¡¦ÍÀµ¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¡£¼Â¤Ï¡¢ÍÀµ¤µ¤ó¤Ï¿Æ»Ò3Âå¤ÇÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤È¤¤¤¦Ä¶¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÍÀµ¤µ¤ó¤Ïºß³ØÃæ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÅè¤â¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÍÀµ¤µ¤ó¤¬³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ó¤Ê°Õ³°¤Ê·ÐÎò¤ò·Ð¤Æ¡ÖÉð½ÅËÜ²È¼òÂ¤¡×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÀµ¤µ¤ó¤«¤éº£²ó¡¢Æ£¿¹¤Ø¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬¡£
ÆÃÀ½¥é¥Ù¥ë¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤ª¼ò¤òÂ£¤é¤ì¤¿Æ£¿¹¡£¤½¤Î¤ª¼ò¤ÏÆ£¿¹¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤Î¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÇ¯¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò½é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦Æ£¿¹¤Ï¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Éð½ÅËÜ²È¼òÂ¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯½©¤Ë¤Ï¡Ö´ØÅì¿®±Û¹ñÀÇ¶É ¼òÎà´ÕÉ¾²ñ¡×¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¼õ¾Þ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¼òÂ¢¤Ë¤Ï¤½¤Î³Ê¼°¤Î¹â¤µ¤È¤¿¤·¤«¤ÊÉÊ¼Á¤òÊª¸ì¤ë¿ô¡¹¤Î¾Þ¾õ¤ä¡¢ÎòÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¿§»æ¤¬¤º¤é¤ê¤È¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅö¼ç¤¬Â¹¤ÎÃÂÀ¸¤ò´î¤Ó·úÎ©¤·¤¿È¬È¨¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾²È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
Éð½Å²È¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Îå«¤¬Â©¤Å¤¯Êª¸ì¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹âÅè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¥Á¥§¥ê¥¹¥È¡¦¿åÃ«ÀîÍ¥»Ò¤¬¡¢É×ÉØ¤Ç¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÁêËÐ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¸«¡£¸µÂç´Ø¡¦¶×²¤½§¤¬Î¨¤¤¤ëÌÄ¸ÍÉô²°¤òË¬¤ì¡¢ÁêËÐÉô²°¤Îº£¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¹Àô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ä¶ÂçÊªÇÐÍ¥¤Îµ¬³Ê³°¤ÎÂç¹ëÅ¡¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡£