この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資戦略アドバイザーの鳥海翔氏「S&P500か全世界株式か」で悩む人に喝！変えるべきは定数ではなく変数

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気投資戦略アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで「老後資産を作るなら全力で貯めろ！全世界株式とS&P500に積立投資するだけで人生が劇的に変わります！」と題した動画を公開。今回の動画では、資産形成を目指す人が陥りがちな「S&P500と全世界株式、どっちがいいですか？」という悩みについて、「その考え方一生貧乏人です」と辛辣に切り捨て、努力すべき方向性について熱弁した。



鳥海氏は動画の冒頭で「ポイントは、努力が足りてるとか足りないとかの話ではなく、そもそも考え方が間違っていますよ」と発言。S&P500や全世界株式、楽天証券やSBI証券、投資先を巡る比較自体が「いつまで経ってもお金が増えません」とバッサリ。「これは定数。いくら研究しても、パフォーマンスが劇的に変わるものではない」とし、証券会社選びやポートフォリオの分配比率に時間をかける“無駄な努力”を警告した。



定数（＝変えられないもの）と変数（＝自分次第で変えられるもの）の違いを林修氏や森岡毅氏の有名な対談を引き合いに説明。「努力をする方向は“変数”──つまり毎月いくら投資できるか、収入や支出をどうコントロールするか──にこそ集中すべき」とした上で、「変えなきゃいけないことを放置して、どうでもいいことに時間を使っていませんか？」と投資初心者への盲点を指摘。「努力の方向性が正しくないと、どの分野でも上手くいかない」と本質を語った。



動画の締めでは「自分が本当に変えられること＝投資額のアップや固定費の見直しに努力を注げば、人生は変えられる」と強調。「無駄な努力やってませんか？変数に向き合うことこそが資産拡大のカギです」と視聴者に投げかけ、「この動画が考え方を変えるきっかけになれば嬉しい」と呼びかけた。