¡Ö¥¢¥â¥ê¥à¤ÎÅÒ¤±¤ÏÂç¼ºÇÔ¡×¡Ö¥È¥ë¥³GK¤Î·èÄêÅª¥ß¥¹¡×¥Þ¥óU¼é¸î¿ÀÌäÂê¤òBBC¤¬ÄÉµá¡£¥Ñ¥ì¥¹OB¤ÏÊä¶¯¿Ê¸À¡Ö¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£±Àá¤Ç¡¢ºòµ¨15°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢Æ±£²°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈËÜµòÃÏ¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£±¤ÇÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¡¢¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤ÏÆüÍËÆü¤ËGK¤Îµ¯ÍÑ¤ÇÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ü¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤òÁªÂò¡£¥È¥ë¥³ÂåÉ½GK¤ÎÁá´ü¤Î¥ß¥¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¤Î£±¡Ý£°¾¡Íø¤Î·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ï¤½¤¦Êó¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤Î£±¥×¥ì¡¼¤¬·ë²Ì¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¿¡£³«»Ï13Ê¬¡¢Áê¼ê¤ÎCK¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡²ø²æ¤«¤éÉüµ¢ÌÀ¤±¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Âç»ö¤Ê³«ËëÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿27ºÐ¤Ï¡¢¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤òÃÆ¤ÀÚ¤ì¤º¡£¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¹¥¼é¤òÈäÏª¡£¼é¸î¿À¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ï¡Ö¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢³«ËëÀïÇÔËÌ¸å¤Î¾ÇÅÀ¤¬GK¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÈò¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¡¦¥â¥ê¥½¥ó»á¤âÌ¾Ìç¤Î¼é¸î¿ÀÏÀÁè¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¡£Êä¶¯¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤³¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î°ÜÀÒ¤Î±½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¸½ºß¡¢PSG¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤¬³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤·»ä¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ì°÷¤Ê¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤¿¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÏºÇ½ªËÉ±Ò¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¶þ¿«¤Î15°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÁ°Ç¯¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢¼éÈ÷¤Î°ÂÄê¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£º£µ¨¤â¥ª¥Ê¥Ê¤òÀµGK¤Ë¿ø¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£24Æü¤Î¼¡Àá¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÀï¤¦¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥ë¥³ÂåÉ½GK¤¬ÃÆ¤ÀÚ¤ì¤º¡Ä¥Þ¥óUÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥ë¥³ÂåÉ½GK¤¬ÃÆ¤ÀÚ¤ì¤º¡Ä¥Þ¥óUÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó