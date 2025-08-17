お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と結婚したことを10日に発表した女優、二階堂ふみ（30）が17日、大阪市内でファンイベントを開催し、発表後初めてファンの前に姿を見せた。

約150人を前に「結婚しました」と報告すると大きな拍手。「おめでとう」と祝福の声を一身に浴び、何度も頭を下げて感謝の気持ちを示した。

来場した40代女性によると、左手薬指には指輪が光っていたという。

「スナックおふみ」と題したイベントで、二階堂が“ママ”となってトークと歌を披露。来場者と距離の近い交流イベントで、昨年に続き2度目の開催となった。昨年も参加した女性ファンは「1年前より間違いなく奇麗になりましたね。幸せそうでした」と目を細めていた。

二階堂は10日、所属事務所を通じ結婚を発表。自身のインスタグラムでは、報告とともに直筆で「4649！」とメッセージも書き添え、話題になった。それから1週間、活動を支えてくれたファンの前で喜びの報告となった。

16年の番組で、カズレーザーのファンであることを公言していた二階堂。17年には番組で初共演し、「カズさま」と呼ぶなど、ラブコール。9年越しの思いが実ってのゴールインだった。