動画『Snow Manの旅番組「旅するSnow Man」の独走にDisneyとSTARTOコラボの可能性が見えてきます』では、エンタメ系ブロガーの徳力基彦氏が、ディズニープラスで配信中のSnow Manによる旅番組『旅するSnow Man』について、その今後のインパクトや業界への意味を語った。



徳力氏は「ディズニープラスのメリットだけじゃない」と強調し、Snow Manが起用された背景には同配信サービスの日本国内での会員獲得戦略があると分析。「今日本における配信サービスでのディズニープラスのシェアが多分5位ぐらいなんですよね。1位がネットフリックスなんかAmazonプライムなのか数え方によって違うんですけど」と現状を説明した上で、「スノーマンがここで旅番組に出ることによって会員数を増やしたいんだろうなというのが元々のイメージである」と語った。



一方、Snow Manサイドにも大きなメリットがあるとし「ディズニープラスは世界に1億5000万人以上の会員がいる。海外にこの『旅するSnow Man』の番組が見てもらえる可能性がある」と指摘。

実際、アジア圏のディズニープラス公式アカウントが英語字幕付きで番組予告を拡散しているほか、「海外展開を狙うSnow Manにとってはすごいチャンス」だと力説した。

今年はSnow Manが「サマソニバンコク」で初の海外大型フェスに出演することや、アジア各国でのポップアップ展開が控えている流れもあり、「このタイミングで世界配信はアジアのファン獲得に繋がる」と独自の見解を示す。



また徳力氏は、「この旅するSnow Manはディズニープラスランキングで2週連続1位を記録し、同所属のKing & Princeが歌うミッキーの新オフィシャルソング『What we got 奇跡は君と』のドキュメンタリーも2位」とデータを紹介。近年の旧ジャニーズ（現スタートエンターテイメント）とディズニーの深い関係性とコラボ戦略を、「これはスタートエンターテイメントの海外ファン拡大の一環」と分析したうえで「これがあると映画や公式ソングのオファーも増えるはず」と展望した。



最後に、徳力氏は「これから当然海外も含めてインパクトを残してくれるんじゃないかと個人的に注目しています」と述べ、今後のSnow Manやスタートエンターテイメント、配信サービス各社の動向に大きな期待と関心を示して動画を締めくくった。