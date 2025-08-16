¡È·ã°Â¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¡É¤ËÍè¤¿¡Ö¥ä¥Ð¤¤ÌÂÏÇµÒ¡×¤Î¼ÂÂÖ¡£»±¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆù¤òµÍ¤á¹þ¤àµÒ¤â¡Ä¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
¤ªËßµÙ¤ß¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡Ä¡Ä¡£µ¢¾Ê¤ä¼Â²È¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯6·î7Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°û¿©Å¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤ëµÒ¤ÎÁ´°÷¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ëÎÉ¼±¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡ÖÌÂÏÇµÒ¡×¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢Ë¿·ã°Â¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼ÅÄÉð¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤â¡¢¿ô¡¹¤ÎÌÂÏÇµÒ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¦¡£ÌÂÏÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¥»¥³¤¹¤®¤ÆÊò¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¿Í¤«¤é¡Ö¤â¤Ï¤äÈÈºá¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈà¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥È¥ó¥Ç¥âµÒ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¸íËâ²½¤¹Âç¿Í¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»Ò¶¡
¡¡¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅ¹¤âÂ¿¤¤¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â¤ÎÈ¾³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¡ûºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤ÇÍè¤¿¤È¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯ÍÞ¤¨¤è¤¦¤È´ë¤àµÒ¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë±³¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ºÐ¤«È½ÃÇ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤¬ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Þ¤À5ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Ä¾¸å¤Ë»Ò¶¡¤¬¡Ø¤¨¡©¡¡°ã¤¦¤è¡ª¡¡¥Ü¥¯¤³¤ÎÁ°ÃÂÀ¸Æü¤Ç6ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤Î¼ª¸µ¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢É¬»à¤ËÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£5ºÐ¤â6ºÐ¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ä¥á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±³¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤¬¥»¥³¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°éÅª¤Ë¤âÈùÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡È³¶âÆ¨¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¹Ô°Ù
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î°ì¤Ä¤¬¿©¤Ù»Ä¤·¡£ÂçÄñ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ó¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÈ³¶â¡×¤ò¼è¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¿©¤Ù»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢È³¶â¤ò¶²¤ì¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Öµ¶Áõ¹©ºî¡×¤ò¹Ô¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÅ¹¤Ç¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤Ë¤ÏÈ³¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë»Ý¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¿©ºà¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ê¥×¥¥ó¤ò¾è¤»¤Æ¸íËâ²½¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Á´¤¯¸íËâ²½¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤â¥ä¥á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥¿¥Á¤Î°¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊ°³´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¥´¥ßÈ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë»±¤òÆþ¤ì¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¿©ºà¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÞ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»±¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ÎºÙÄ¹¤¤ÂÞ¤ËÌµÍý¤ä¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Â¸Ê¬¤ËËþµÊ¤¹¤ë¥¿¥Á¤Î°¤¤¡Ö¿©¤¤Æ¨¤²¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°û¿©Å¹¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©¤¤Æ¨¤²¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤è¤êÌµÁ¬°û¿©¤È¤¤¤¦Î©ÇÉ¤ÊÈÈºá¤Ê¤À¤±¤Ë·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï3Å¹ÊÞ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë4Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤À¤±¿©¤¤Æ¨¤²¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÌë¡¢¤½¤³¤½¤³º®¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë°ì¿Í¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿ÃæÇ¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÀÊ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ÙÊª¤â¤Ê¤¯ÅÁÉ¼¤À¤±¤¬º¹¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£°ì±þ¡¢¥È¥¤¥ì¤äÅ¹¤Î³°¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Û¤Éº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Êº®¤ß¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°û¿©Å¹¡£¤³¤³¤ËÍè¤ëµÒ¤ÎÁ´°÷¤¬¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ëÎÉ¼±¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¡ÖÌÂÏÇµÒ¡×¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢¡¸íËâ²½¤¹Âç¿Í¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»Ò¶¡
¡¡¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÁ¶â¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÅ¹¤âÂ¿¤¤¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÂç¿ÍÎÁ¶â¤ÎÈ¾³Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¡ûºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡×¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢»Ò¶¡Ï¢¤ì¤ÇÍè¤¿¤È¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯ÍÞ¤¨¤è¤¦¤È´ë¤àµÒ¤¬¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤¤é¤«¤Ë±³¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µÒ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ºÐ¤«È½ÃÇ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤¬ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÇ¯Îð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Þ¤À5ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£Ä¾¸å¤Ë»Ò¶¡¤¬¡Ø¤¨¡©¡¡°ã¤¦¤è¡ª¡¡¥Ü¥¯¤³¤ÎÁ°ÃÂÀ¸Æü¤Ç6ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤â¤¦¾®³ØÀ¸¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤Î¼ª¸µ¤Ç¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢É¬»à¤ËÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£5ºÐ¤â6ºÐ¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤Ëµ¤¤Þ¤º¤¤¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ä¥á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡Ø¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±³¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤¬¥»¥³¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¶µ°éÅª¤Ë¤âÈùÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢¡È³¶âÆ¨¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¹Ô°Ù
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ç¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Î°ì¤Ä¤¬¿©¤Ù»Ä¤·¡£ÂçÄñ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ó¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÈ³¶â¡×¤ò¼è¤ë¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¡£·ë²ÌÅª¤Ë¿©¤Ù»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢È³¶â¤ò¶²¤ì¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Öµ¶Áõ¹©ºî¡×¤ò¹Ô¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÅ¹¤Ç¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤Ë¤ÏÈ³¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë»Ý¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤¿¿©ºà¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ê¥×¥¥ó¤ò¾è¤»¤Æ¸íËâ²½¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ç¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢Á´¤¯¸íËâ²½¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤â¥ä¥á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥¿¥Á¤Î°¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊ°³´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÆþ¸ý¤Ë¥´¥ßÈ¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë»±¤òÆþ¤ì¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¿©ºà¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÞ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»±¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¢¤ÎºÙÄ¹¤¤ÂÞ¤ËÌµÍý¤ä¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤ì¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Â¸Ê¬¤ËËþµÊ¤¹¤ë¥¿¥Á¤Î°¤¤¡Ö¿©¤¤Æ¨¤²¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°û¿©Å¹¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©¤¤Æ¨¤²¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤è¤êÌµÁ¬°û¿©¤È¤¤¤¦Î©ÇÉ¤ÊÈÈºá¤Ê¤À¤±¤Ë·Ú»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï3Å¹ÊÞ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë4Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤À¤±¿©¤¤Æ¨¤²¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤ÎÌë¡¢¤½¤³¤½¤³º®¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë°ì¿Í¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿ÃæÇ¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÀÊ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ÙÊª¤â¤Ê¤¯ÅÁÉ¼¤À¤±¤¬º¹¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£°ì±þ¡¢¥È¥¤¥ì¤äÅ¹¤Î³°¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Û¤Éº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¥¬¥é¥¬¥é¤Ç¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Êº®¤ß¶ñ¹ç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×