8月に京セラドームで行われる5試合で特別ユニホームを着用

■阪神 5ー1 ヤクルト（10日・京セラドーム）

セ・リーグ首位を快走する阪神の特別ユニホームが話題となっている。8日から京セラドームで行われているヤクルト3連戦で着用。上下黒の“重厚感”あふれるデザインに「めっちゃかっこいい」「墨黒×金なのがいいね」と虎党から称賛の声が相次いでいる。

初お披露目されたユニホームを纏った阪神ナインは、8日のヤクルト戦こそ1-3で敗れたが、9日は打線が11安打6得点と躍動。6回以降、強力リリーフ陣が相手打線を封じ込め、8回に4点を奪う逆転劇を呼び込んだ。さらに10日も勝利し、63勝39敗2分で2位の巨人との差を広げている。

特別ユニホームはブラックベースのチャコールカラーを基調とし、球団ロゴや背ネームなどは金色で配色。袖には漢字で「阪神」刺繍が施されるなど個性的なデザインに仕上がっている。

“漆黒×金”の特別ユニホームを着て躍動する選手を見たファンは「めちゃくちゃ強そうに見える！」「考えた人天才」「黒生地に金色の文字と左袖の『阪神』がめっちゃカッコいいわ」「めたくそかっこいいやんけ」と歓喜していた。

阪神は球団創設90周年を記念して、8月に「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」のイベントを開催。京セラドームで行われる8月8〜10日のヤクルト戦、19〜20日の中日戦で特別ユニホームを着用する。（Full-Count編集部）