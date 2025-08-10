◆米大リーグ ドジャース９―１ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、３年連続４度目の４０本塁打を含む４打数２安打、１打点２得点の活躍で、チームの９得点の快勝に貢献した。

大谷は２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。２戦ぶりとなる４０号。現役選手では、初めての３年連続４０本塁打を達成した。

１４２年の歴史を誇るドジャースで２年連続４０本塁打は、Ｓ・グリーン、Ｄ・スナイダーに次ぐ球団史上３人目の快挙。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、チーム１１７試合目で４０号到達は球団初とした。

試合前にはロバーツ監督が取材に応じ、大谷の次回１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦での古巣初登板は４イニング予定と明言。ロバーツ監督は「彼は水曜日に４イニング投げます。その登板の結果を見て、５イニングまで行けるかどうか判断します。大谷がより長く投げたいと望むことは、私たち全員にとって良いことです」と、２０日（同２１日）の敵地ロッキーズ戦で５回解禁する可能性も示唆した。

連勝でカード勝ち越しをきめた。試合前時点でナ西地区２位のパドレスとは３差。１１日の敵地・エンゼルス３連戦を挟み、１５日からは本拠地・パドレス３連戦を控えているだけに、弾みのつく快勝となった。