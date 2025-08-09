秋田vs藤枝 スタメン発表
[8.9 J2第25節](ソユスタ)
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 30 飯泉涼矢
MF 6 諸岡裕人
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 11 梶谷政仁
FW 90 梅木翼
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
DF 32 長谷川巧
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
MF 80 小野原和哉
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 5 楠本卓海
DF 16 森侑里
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 14 中川風希
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 71 榊原杏太
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 22 久富良輔
MF 15 杉田真彦
MF 23 梶川諒太
MF 30 芹生海翔
MF 50 金子翔太
FW 11 アンデルソン
監督
須藤大輔
