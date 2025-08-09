[8.9 J2第25節](ソユスタ)

※18:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 5 長井一真

DF 13 才藤龍治

DF 16 村松航太

DF 30 飯泉涼矢

MF 6 諸岡裕人

MF 20 吉岡雅和

MF 25 藤山智史

MF 29 佐藤大樹

FW 11 梶谷政仁

FW 90 梅木翼

控え

GK 17 ルカ・ラドティッチ

DF 2 岡崎亮平

DF 32 長谷川巧

MF 14 大石竜平

MF 31 石田凌太郎

MF 80 小野原和哉

FW 8 畑潤基

FW 9 中村亮太

FW 40 佐川洸介

監督

吉田謙

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 5 楠本卓海

DF 16 森侑里

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 14 中川風希

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 71 榊原杏太

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 2 川島將

DF 3 鈴木翔太

DF 22 久富良輔

MF 15 杉田真彦

MF 23 梶川諒太

MF 30 芹生海翔

MF 50 金子翔太

FW 11 アンデルソン

監督

須藤大輔