ロイヤルパークホテル発♡心ときめく2025年のクリスマスケーキ
クリスマスシーズンに華を添える、とっておきのスイーツが登場♪ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）で開催された「2025年度クリスマススイーツコンテスト」では、全16作品の中から選ばれた入賞作4点が商品化され、10月1日（水）より1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」で予約受付をスタートします。見た目も味わいもこだわり抜かれた逸品たちは、今年のホリデーシーズンを特別な思い出にしてくれるはずです♡
2025年の注目は“幻想的な夜”のムース
グランプリに輝いたのは、浅野ひらりさん考案の『Nuit de Noël（クリスマスの夜）』（8,100円・限定80個）。
はちみつムース、キャラメル、カスタードバタークリームが織りなす繊細な甘さの層に、星やトナカイをイメージした装飾が幻想的な夜を演出。
ゴールド＆シルバーに輝くクッキーの飾りつけも、まるでクリスマスの夢のよう♡直径11cm・高さ14cmで、4～6名で楽しめる贅沢なムースケーキです。
見た目も味も印象的な入賞作たち
審査員特別賞に選ばれた『クリスマスの物語』（8,100円・限定70個）は、絵本の1ページを思わせるロマンティックなオペラケーキ。
バナナの豊潤な香りと濃厚チョコレートが何層にも重なり、心ほどけるひとときを演出します。
また、第2位の『あなたに贈るクリスマスケーキ』（7,020円・限定60個）は、真紅のグラサージュとチョコレート細工のリボンが華やか。ラズベリージュレとバニラムースが香る、甘くてキュンとするケーキです。
雪と星のロマンを感じる第3位の一品
西海風さんが手がけた第3位の『Rêve de Neige（雪の夢）』（7,020円・限定60個）は、流れ星と雪の結晶をテーマにしたホワイトケーキ。
ピスタチオとトンカ豆が香るまろやかなムースを、ココナツムースがふんわり包み込みます。
ホワイトチョコの星型デコレーションが光り、サクサクのフィヤンティーヌがアクセントに。優しくロマンティックな味わいに、誰もがうっとり♡
今だけの贅沢♡予約は10月1日からスタート
2025年のクリスマスケーキは、見た目も味も一級品。ロイヤルパークホテルならではの繊細で贅沢なスイーツで、大切な人とのひとときをさらに特別なものにしませんか？
いずれも数量限定・予約販売のため、気になるケーキは早めのチェックがおすすめです。予約受付は10月1日（水）より、ホテル1F「粋」にてオンライン・電話・店頭でスタート予定。
今年のクリスマスは“心ときめく一皿”で、甘く幸せに♡