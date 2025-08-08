ロイヤルパークホテル発♡心ときめく2025年のクリスマスケーキ

クリスマスシーズンに華を添える、とっておきのスイーツが登場♪ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）で開催された「2025年度クリスマススイーツコンテスト」では、全16作品の中から選ばれた入賞作4点が商品化され、10月1日（水）より1Fスイーツ＆ベーカリー「粋」で予約受付をスタートします。見た目も味わいもこだわり抜かれた逸品たちは、今年のホリデーシーズンを特別な思い出にしてくれるはずです♡

2025年の注目は“幻想的な夜”のムース



グランプリに輝いたのは、浅野ひらりさん考案の『Nuit de Noël（クリスマスの夜）』（8,100円・限定80個）。

はちみつムース、キャラメル、カスタードバタークリームが織りなす繊細な甘さの層に、星やトナカイをイメージした装飾が幻想的な夜を演出。

ゴールド＆シルバーに輝くクッキーの飾りつけも、まるでクリスマスの夢のよう♡直径11cm・高さ14cmで、4～6名で楽しめる贅沢なムースケーキです。

バーガーキング®のチキンバーガー新作3種が話題沸騰中♡

見た目も味も印象的な入賞作たち



審査員特別賞に選ばれた『クリスマスの物語』（8,100円・限定70個）は、絵本の1ページを思わせるロマンティックなオペラケーキ。

バナナの豊潤な香りと濃厚チョコレートが何層にも重なり、心ほどけるひとときを演出します。

また、第2位の『あなたに贈るクリスマスケーキ』（7,020円・限定60個）は、真紅のグラサージュとチョコレート細工のリボンが華やか。ラズベリージュレとバニラムースが香る、甘くてキュンとするケーキです。

雪と星のロマンを感じる第3位の一品



西海風さんが手がけた第3位の『Rêve de Neige（雪の夢）』（7,020円・限定60個）は、流れ星と雪の結晶をテーマにしたホワイトケーキ。

ピスタチオとトンカ豆が香るまろやかなムースを、ココナツムースがふんわり包み込みます。

ホワイトチョコの星型デコレーションが光り、サクサクのフィヤンティーヌがアクセントに。優しくロマンティックな味わいに、誰もがうっとり♡

今だけの贅沢♡予約は10月1日からスタート



2025年のクリスマスケーキは、見た目も味も一級品。ロイヤルパークホテルならではの繊細で贅沢なスイーツで、大切な人とのひとときをさらに特別なものにしませんか？

いずれも数量限定・予約販売のため、気になるケーキは早めのチェックがおすすめです。予約受付は10月1日（水）より、ホテル1F「粋」にてオンライン・電話・店頭でスタート予定。

今年のクリスマスは“心ときめく一皿”で、甘く幸せに♡