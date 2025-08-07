2025Ç¯¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¼Ô30Ì¾¤¬È¯É½¡ª¡¡CL²¦¼Ô¤ÎPSG¤«¤é¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤éºÇÂ¿9Ì¾¤¬Áª½Ð
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç»ï¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ï7Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¼Ô30Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¤³¤È¡£1956Ç¯¤Ë¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏFIFA¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¾¾Î¤ò¡ÈFIFA¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¤È²þ¤á¤¿¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤2016Ç¯¤«¤é¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¼çºÅ¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤¬Éü³è¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÏUEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ØGroupe Amaury¡Ù¤È¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¶¦Æ±³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¤¬¡¢½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏÉ¾²Á´ü´Ö¤¬ÂçÉý¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1·î¤«¤é12·î¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿É¾²Á´ü´Ö¤¬¡¢8·î¤«¤éÍâÇ¯7·î¤Þ¤Ç¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¤½£¤Î¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ï2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¡£´ü´Ö¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¤«¤é2025Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¸õÊä¼Ô30Ì¾¤Ë¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá´ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«¤é¡¢ºÇÂ¿9Ì¾¤¬Áª½Ð¡£FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â´Þ¤á¤¿ºòµ¨¤Î¸ø¼°ÀïÄÌ»»53»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ35¥´¡¼¥ë16¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¡È¿¿¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤ÇPSG¤Î¹¶¼é¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢ºÇ¸åÈø¤ÇÊ¸»úÄÌ¤ê¡ÈºÖ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤é¤¬¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»52»î¹ç½Ð¾ì34¥´¡¼¥ë23¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢¹ñÆâ3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç18ºÐ¤Ë¤·¤Æ¹¶·â¿Ø¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤ÈFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Î2´§¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥ì¡Ù¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÃË»Ò¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿30Ì¾¤ÎÁª¼ê¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¡Ê½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡¿ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡Ë
¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥À¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ë
¥»¡¼¥ë¡¦¥®¥é¥·¡Ê¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¿¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ë
¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¢ª¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡Ë
¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¡Ë
¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¡Ë
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¢ª¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¡Ë
¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë
¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡Ë
¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë
¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥Ú¥É¥ê¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¡Ë
¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ë
¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë
¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡Ë
¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡Ê¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¢ª¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡Ë
¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë
